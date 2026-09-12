Diyarbakır'da yerelde kalkınma ve diplomasi odağı: Türkiye Yüzyılı buluşması

Türkiye Yüzyılı buluşmasının Diyarbakır ayağı

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında geniş bir heyet, Diyarbakır'da yoğun bir saha ve temas programı gerçekleştirdi. Programa Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ile birlikte toplam 17 milletvekili ve MKYK üyeleri katıldı. Heyet, kentin 17 ilçesinde eş zamanlı çalışma masaları kurarak teşkilatlarla ve vatandaşlarla doğrudan istişarelerde bulundu.

17 ilçede saha çalışması ve günlük hayatla buluşma:

Programın merkez üssü tarihi Ulu Cami oldu; cami çevresi ve avlusunda gerçekleştirilen buluşmalarda heyet esnaf ziyaretleri, taziye ve düğün katılımlarıyla kentlilerle bir araya geldi. Kurulan çalışma masalarında yereldeki beklentiler birebir dinlendi ve not alındı. Saha çalışmalarında özellikle Hakan Fidan ile Bünyamin Bozgeyik arasındaki uyum ve yoğun diyalog dikkat çekti; ikilinin ortak vizyonu, teşkilat mensupları ve vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

Ekonomi ve bölgesel entegrasyon hedefleri:

Görüşmelerde Diyarbakır ve bölgenin ekonomik dinamikleri, dış ticaret potansiyeli ve sınır ötesi iş birliği imkanları detaylı şekilde ele alındı. Heyet, Gaziantep'in sanayi ve üretim gücünü Diyarbakır'ın jeostratejik önemiyle birleştiren bir perspektif benimsedi. Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik değerlendirmesinde, 'Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan ile birlikte medeniyetler şehri Diyarbakır'ımızda çok kıymetli temaslar gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı, sadece dış politikada değil, ülkemizin her bir karışında kalkınmanın, yatırımın ve kardeşliğin yüzyılı olacaktır' dedi.

Kapalı oturumlarda sivil toplum kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ve yerel dinamiklerle sürdürülen toplantıların, önümüzdeki dönemde bölgeye yönelik yeni ekonomik ve diplomatik adımlar için zemin hazırlaması bekleniyor. Yerelde kurulan güçlü sinerji, ticaret ve kültürel bağların güçlendirilmesi hedefiyle somut adımların takip edileceğine işaret ediyor.

"TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI" KAPSAMINDA GENİŞ BİR HEYET, DİYARBAKIR’DA TARİHİ VE STRATEJİK TEMASLARA İMZA ATTI. DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ OSMAN GÖKÇEK VE GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ BÜNYAMİN BOZGEYİK’İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 17 MİLLETVEKİLİ İLE MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU (MKYK) ÜYELERİ, KENTİN 17 İLÇESİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK SAHAYA İNEREK TEŞKİLATLARLA VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.