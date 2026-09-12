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Terörsüz Türkiye süreci taviz değil, vatandaşa güvenlik

Binali Yıldırım, terörsüz Türkiye hedefinin hiçbir kişiye taviz anlamına gelmediğini; güvenlik, kalkınma ve genç enerjisiyle sürdürüleceğini söyledi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Merve Çelik

Terörsüz Türkiye süreci taviz değil, vatandaşa güvenlik

Vefa buluşmasında açıklamalar:

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Erzincan İl Başkanlığınca düzenlenen Vefa Buluşması’nda konuştu. Yıldırım, terörle mücadelede yeni bir döneme girildiğini belirterek, bu sürecin "hiçbir şekilde, hiçbir kimseye taviz vermek" anlamına gelmediğini vurguladı.

Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye süreci, hiçbir şekilde, hiçbir kimseye taviz vermek demek değildir. Terörsüz Türkiye demek, bir vatandaşımızın bile burnunun kanamaması, başına bir iş gelmemesi demektir." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede yeni aşama:

Yıldırım, terör örgütünün silahla sonuç alınamayacağını gördüğünü ve silah bırakma kararının alındığını söyleyerek, "Artık terör örgütü de havlu atmıştır. Terörle, silahla bir şey olmayacağı ortadadır. Bunun için silah bırakma kararı alınmıştır ve Terörsüz Türkiye süreci başlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında, 40 yıldır yürütülen terörle mücadelenin ülkenin ekonomik gelişimini olumsuz etkilediğini hatırlatan Yıldırım, sorunun büyük oranda geride bırakıldığını ve bundan sonra enerjinin kalkınma, refah, adil gelir dağılımı, savunma sanayisi ve ekonomik güç artışına yönlendirileceğini belirtti. Bu yönelişin toplumun geniş kesimlerine olumlu yansıyacağına dikkat çekti.

Kalkınma ve gençlik önceliği:

Yıldırım, geçmişin tecrübesiyle gençlerin enerjisinin birleşmesinin önümüzdeki 25 yıl için yol haritası oluşturacağını söyledi. "Türkiye Yüzyılı" vurgusunu yapan Yıldırım, bu yüzyılda yapılacakların çok olduğunu, en büyük güvencelerinin gençlerimiz olduğunu ifade etti: "Çünkü onların enerjisi var. Bizim tecrübemiz var. Enerjiyle tecrübeyi bir araya getirdiğimizde bizim önümüzde hiçbir kuvvet duramaz."

Yıldırım ayrıca Türkiye’nin yeniden kurulan dünyanın pasif bir seyircisi olmayacağını; bölgesel ve küresel meselelerde alınacak kararlarda aktif rol oynayacağını kaydetti. Konuşma, terörsüz bir ülke hedefinin güvenlik kadar ekonomik ve toplumsal kalkınma odaklı bir süreç olduğunu öne çıkardı.

Programa, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve parti mensupları katıldı.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) AKSAKALLAR KONSEYİ BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, &quot;TERÖRSÜZ TÜRKİYE...

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) AKSAKALLAR KONSEYİ BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, "TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ, HİÇBİR ŞEKİLDE, HİÇBİR KİMSEYE TAVİZ VERMEK DEMEK DEĞİLDİR. TERÖRSÜZ TÜRKİYE DEMEK, BİR VATANDAŞIMIZIN BİLE BURNUNUN KANAMAMASI, BAŞINA BİR İŞ GELMEMESİ DEMEKTİR." DEDİ

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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