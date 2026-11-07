Darende Yenice Mahallesi'ne Ürfü Pektaş cami kazandırıldı

Yenice Mahallesi'nde Ürfü Pektaş caminin açılışı:

Malatya'nın Darende ilçesinde, hayırsever Pektaş ailesinin katkılarıyla yapımı tamamlanan Yenice Mahallesi Ürfü Pektaş Cami düzenlenen törenle ibadete açıldı. Açılış, mahalle sakinleri ve kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Tören akışı:

Açılış programı, Elbistan İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar'ın duası ve kurdele kesimiyle başladı. Program boyunca Darende İlçe Müftülüğü ilahi grubu tarafından Mevlid-i Şerif ve ilahi dinletileri sunuldu; bu ritüeller, açılışın hem manevi hem de toplumsal yönünü vurguladı.

Katılımcılar ve takdim:

Törene, Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci, Belediye Başkanı Alican Bozkurt, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emrah Pekdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Buğra Ambarkütükoğlu, İlçe Müftüsü Sinan Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonunda, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür edildi ve İlçe Müftüsü Sinan Şen tarafından cami beratı hayırsever Pektaş ailesine takdim edildi.

DARENDE’DE ÜRFÜ PEKTAŞ CAMİ İBADETE AÇILDI