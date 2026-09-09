Darende'de altyapı ve kültür yatırımları sahada değerlendirildi

yerinde inceleme programı ve amaç:

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ile AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Sıraç Kara Ölmeztoprak, ilçede devam eden yatırım ve çalışmaları yerinde görmek amacıyla bir dizi saha ziyareti gerçekleştirdi. Programda hem altyapı hem de kültürel projelerin güncel durumu ele alındı.

altyapı ve yol çalışmaları:

Heyet ilk olarak Yeni Çarşı ve Millet Bahçesi inşaat alanlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Ardından Asfalt Plent Tesisi'nde incelemeler yapılarak ilçenin yol yapımı ve altyapı ihtiyaçları değerlendirildi. Yapılan incelemeler, çalışmaların planlandığı takvime uygun ilerlediğine işaret etti.

kültürel mekanlar ve enerji yatırımları:

Program kapsamında Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni ve Darende Sanat ve Eğitim Atölyesi ziyaret edilerek, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Heyet ayrıca GES Proje Alanı'nda incelemelerde bulunarak enerji yatırımlarının ilçe ekonomisine ve hizmet altyapısına katkılarını değerlendirdi.

Ziyaretlerde, projelerin hem fiziksel ilerleyişi hem de bölge halkına sağlayacağı sosyal faydalar üzerine görüş alışverişi yapıldı. Yerinde tespit edilen ihtiyaçlar ve öncelikler not edildi, gerekli koordinasyonun sürdürüleceği vurgulandı.

vatandaş buluşmaları ve değerlendirme:

Programın devamında Ağılyazı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelinerek hane ziyaretleri gerçekleştirildi. Toplumla doğrudan iletişim kurulan bu buluşmalarda yerel ihtiyaçlar dinlendi ve projelere dair beklentiler alındı.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçenin gelişimi ve geleceğine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek programa katılan Milletvekili İnanç Sıraç Kara Ölmeztoprak'a teşekkür etti. Yerinde incelemelerin, projelerin etkin ve şeffaf yürütülmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

DARENDE’DE YATIRIMLAR YERİNDE İNCELENDİ