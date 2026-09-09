Üsküdar'da yeni dönem: Dündar Ziya Gültekin görevine başladı

göreve geliş ve karşılama:

Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilen Dündar Ziya Gültekin, bugün Üsküdar Belediyesi Başkanlık Binası'na gelerek resmen görevine başladı. Belediye binası önünde bir araya gelen partililer, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş tarafından alkışlarla karşılanan Gültekin, gelenleri tek tek selamlayıp başkanlık makamında tebrikleri kabul etti.

Karşılama programına teşkilat mensupları, meclis üyeleri ve belediye personelinin yoğun katılımı dikkat çekti. Gültekin, törenin ardından belediye içinde düzenlenen programda medya mensuplarına ve katılımcılara kısa açıklamalarda bulundu.

süreç, teşekkürler ve birlik vurgusu:

Konuşmasında birlikte yürüttükleri sürece vurgu yapan Gültekin, 'Nasıl birlikten bir kuvvet doğar herkese gösterdik' sözleriyle başladı. Çalışmalar boyunca destek verenlere şükranlarını sunarak AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanına, meclis üyelerine ve tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Gültekin, 1,5 aylık süreçte yaşananların Üsküdar'ın ve ülke gündeminin odağında olduğunu belirterek, bu dönemi sükûnet içinde geçirip kamuoyundaki tartışmalara karşı sessiz kalmayı tercih ettiklerini ifade etti. Bu süre zarfında asıl gündemin Üsküdar'ın yerel meselelerinin geri plana düştüğünü kaydetti.

yönetim anlayışı ve öncelikler:

Göreve ilişkin önceliklerini anlatırken Gültekin, kurum içindeki liyakat ve personel kalitesine dikkat çekti. Geçmişteki tartışmalara atıfla 'Navigasyonla belediyeye gelen memurlar, belediye başkan yardımcıları istemiyoruz' şeklindeki güçlü mesajını yineledi ve yerel yönetimde kök salmış, ilçeyi bilen kadroların önemine vurgu yaptı.

Gültekin ayrıca, 'Kendi çocuğunu Üsküdar'ın parkındaki salıncakta sallandırmayacak olanlar, kendi emekliliğinde bu ilçenin kıraathanelerinde çay içmeyecek olanlar bizim geleceğimizle ilgili planlar yaptılar, bizim geleceğimizle ilgili kararlar verdiler' sözleriyle yerelden kopuk yaklaşımlara karşı olduklarını belirtti.

uygulama ve yol haritası:

Meclis tecrübesine de işaret eden Gültekin, '7,5 senedir ben Üsküdar'da AK Parti'den meclis üyeliği görevi yaptım' diyerek ilçenin sorunlarını yakından bildiklerini söyledi. Son 2,5 yıldır birçok konuyu yüksek sesle gündeme taşıdıklarını, önümüzdeki dönemde ise çözüme odaklanacaklarını anlattı.

Göreve ilişkin en çarpıcı vaadi ise şu oldu: 'Mesai arkadaşlarımız da şunu iyi bilsin; biz belediyeyi sokaktan yöneteceğiz'. Mahallelere dayalı, saha temelli bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini, meclis üyeleri ve mahalle temsilcileriyle birlikte sorunlara hızlı çözüm üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

zamanlama ve hatırlatmalar:

Gültekin, görevin süresiyle ilgili hatırlatmada bulunarak önlerinde yaklaşık 2,5 yıl gibi bir zaman bulunduğunu, bu sürenin kısa olduğunu ama çalışmayla birçok sorunun üstesinden gelebileceklerini söyledi. Devir teslim anılarına atıfla rahmetli Mehmet Çakır'ı anarak hem geçmişe saygı gösterdi hem de yeni dönemin sorumluluklarını vurguladı. Konuşmasında rahatsızlık ve üzüntüye dair olarak 'abisinin vefat haberiyle üzüldük, öğlen onun cenazesindeydik' ifadesini kullandı.

Kamuoyuna yaptığı çağrıda, seçim sürecinin geride kaldığını ve artık Üsküdarlı vatandaşlarla birlikte çalışarak hizmet üretme zamanının geldiğini belirten Gültekin, belediye çalışanlarına kolaylıklar dileyip yeni dönemde saha ağırlıklı yönetim vaadini yineledi.

GÜLTEKİN, BELEDİYE ÇALIŞANLARI VE PARTİLİLER TARAFINDAN ALKIŞLARLA KARŞILANDI.