Darende'de sulama kanalına düşen bal porsuğu bahçe sahibinin müdahalesiyle kurtarıldı

bal porsuğu güvenli şekilde doğaya bırakıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde sulama kanalına düşerek mahsur kalan bal porsuğu, bölge sakinlerinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Olay, Karaoğuz Mahallesi sınırlarında bulunan Gökpınar Sulama Kanalı üzerinde meydana geldi.

olay ve müdahale:

Kanal içinde mahsur kalan hayvanı fark eden bahçe sahibi Mehmet Pekcanlı, sulama borularındaki menfezlere girmeden müdahale ederek porsuğu bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarma sırasında herhangi bir zorlayıcı davranışa başvurulmadığı ve hayvanın ciddi yara veya kanama belirtisi göstermediği bildirildi.

bırakılış ve sonuçları:

Kurtarılan bal porsuğu, kısa süreli kontrollerin ardından sağlıklı olduğu değerlendirilerek yine bölgedeki doğal yaşam alanına bırakıldı. Yerel halkın duyarlılığı sayesinde nadir rastlanan bir türün zarar görmeden doğaya dönmesi sağlandı.

MALATYA'DA SULAMA KANALINA DÜŞEN BAL PORSUĞU KURTARILDI