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Darende'de sulama kanalına düşen bal porsuğu bahçe sahibinin müdahalesiyle kurtarıldı

Darende Karaoğuz Mahallesi'nde Gökpınar Sulama Kanalı'na düşen nadir bal porsuğu, bahçe sahibi Mehmet Pekcanlı tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Darende'de sulama kanalına düşen bal porsuğu bahçe sahibinin müdahalesiyle kurtarıldı

bal porsuğu güvenli şekilde doğaya bırakıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde sulama kanalına düşerek mahsur kalan bal porsuğu, bölge sakinlerinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Olay, Karaoğuz Mahallesi sınırlarında bulunan Gökpınar Sulama Kanalı üzerinde meydana geldi.

olay ve müdahale:

Kanal içinde mahsur kalan hayvanı fark eden bahçe sahibi Mehmet Pekcanlı, sulama borularındaki menfezlere girmeden müdahale ederek porsuğu bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarma sırasında herhangi bir zorlayıcı davranışa başvurulmadığı ve hayvanın ciddi yara veya kanama belirtisi göstermediği bildirildi.

bırakılış ve sonuçları:

Kurtarılan bal porsuğu, kısa süreli kontrollerin ardından sağlıklı olduğu değerlendirilerek yine bölgedeki doğal yaşam alanına bırakıldı. Yerel halkın duyarlılığı sayesinde nadir rastlanan bir türün zarar görmeden doğaya dönmesi sağlandı.

MALATYA&#039;DA SULAMA KANALINA DÜŞEN BAL PORSUĞU KURTARILDI

MALATYA'DA SULAMA KANALINA DÜŞEN BAL PORSUĞU KURTARILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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