Dolar 48,6014 +0,15%
Euro 56,4518 +0,11%
Bist 14.366,13 -0,19%
Altın Gram 6.857,18 -0,43%
EUR/USD 1,1612 -0,01%
Brent Petrol 105,80 -1,70%
--°

Darende'ye iki yeni tıbbi cihazla yerel sağlık hizmetleri güçleniyor

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne iki ileri düzey cerrahi ve katarakt cihazı temin edecek.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Darende'ye iki yeni tıbbi cihazla yerel sağlık hizmetleri güçleniyor

tıbbi cihaz desteği protokolü imzalandı

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı ile Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi arasında sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik bir tıbbi cihaz destek protokolü imzalandı. Vakıf merkezinde düzenlenen törende tarafları, işbirliğinin kapsamını ve cihazların hizmete alınmasıyla beklenen kazanımları resmiyete döken protokol metni üzerinde anlaştı.

amaç ve beklenen etkiler:

Protokol kapsamında hastaneye, ileri düzey genel cerrahi ameliyatları ile katarakt cerrahisinde kullanılmak üzere iki gelişmiş tıbbi cihaz kazandırılacak. Cihazların devreye alınmasıyla ileri tetkik ve tedavi gerektiren bazı hastaların merkezdeki hastanelere sevk edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca, Gürün ve Kuluncak gibi çevre ilçelerden gelen vatandaşların da sağlık hizmetlerinden daha kapsamlı şekilde yararlanmasının sağlanması amaçlanıyor.

törende yapılan açıklamalar:

Törene, Vakıf Müdürü Abdullah Süren ile Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ömer Furkan Yılmaz katıldı. Başhekim Yılmaz, cihazların kısa sürede temin edilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, desteği için Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Hamid Hamidettin Ateş'e teşekkür etti. Vakıf Müdürü Süren ise vakfın sağlık alanındaki desteklerinin insan odaklı hizmet anlayışının bir parçası olduğunu belirterek protokolün hayırlı olmasını diledi.

Taraflar, sağlanacak cihazların kurulumu ve eğitim süreçlerinin takvime uygun yürütülmesi için koordinasyonu sürdürme kararı aldı. Bu adım, bölgesel sağlık hizmetlerinde kapasitenin artırılması ve hastaların daha hızlı, kapsamlı hizmet almasını sağlama hedefiyle değerlendiriliyor.

DARENDE HULUSİ EFENDİ DEVLET HASTANESİ’NE TIBBİ CİHAZ DESTEĞİ

DARENDE HULUSİ EFENDİ DEVLET HASTANESİ’NE TIBBİ CİHAZ DESTEĞİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dinar devlet hastanesinde böbrek taşlarına yönelik perkütan nefrolitotomi dönemi
images

jinekolojik kanserlerde korunma: aşı, tarama ve ameliyathanede önlem
images

Bursa'da virajı alamayan otomobilin orta refüjü aşması zincirleme kazaya neden o...
images

Prostat taramalarında yaş ve risk odaklı yaklaşım önerildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sultanbeyli'ye 400 dönümlük Turgut Reis gençlik kampı geliyor

Dinar devlet hastanesinde böbrek taşlarına yönelik perkütan nefrolitotomi dönemi

jinekolojik kanserlerde korunma: aşı, tarama ve ameliyathanede önlem

Jandarma 18 ilde yürüttüğü operasyonda 52 göçmen kaçakçısı organizatörünü yakaladı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı