Darende'ye iki yeni tıbbi cihazla yerel sağlık hizmetleri güçleniyor

tıbbi cihaz desteği protokolü imzalandı

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı ile Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi arasında sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik bir tıbbi cihaz destek protokolü imzalandı. Vakıf merkezinde düzenlenen törende tarafları, işbirliğinin kapsamını ve cihazların hizmete alınmasıyla beklenen kazanımları resmiyete döken protokol metni üzerinde anlaştı.

amaç ve beklenen etkiler:

Protokol kapsamında hastaneye, ileri düzey genel cerrahi ameliyatları ile katarakt cerrahisinde kullanılmak üzere iki gelişmiş tıbbi cihaz kazandırılacak. Cihazların devreye alınmasıyla ileri tetkik ve tedavi gerektiren bazı hastaların merkezdeki hastanelere sevk edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca, Gürün ve Kuluncak gibi çevre ilçelerden gelen vatandaşların da sağlık hizmetlerinden daha kapsamlı şekilde yararlanmasının sağlanması amaçlanıyor.

törende yapılan açıklamalar:

Törene, Vakıf Müdürü Abdullah Süren ile Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ömer Furkan Yılmaz katıldı. Başhekim Yılmaz, cihazların kısa sürede temin edilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, desteği için Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Hamid Hamidettin Ateş'e teşekkür etti. Vakıf Müdürü Süren ise vakfın sağlık alanındaki desteklerinin insan odaklı hizmet anlayışının bir parçası olduğunu belirterek protokolün hayırlı olmasını diledi.

Taraflar, sağlanacak cihazların kurulumu ve eğitim süreçlerinin takvime uygun yürütülmesi için koordinasyonu sürdürme kararı aldı. Bu adım, bölgesel sağlık hizmetlerinde kapasitenin artırılması ve hastaların daha hızlı, kapsamlı hizmet almasını sağlama hedefiyle değerlendiriliyor.

DARENDE HULUSİ EFENDİ DEVLET HASTANESİ’NE TIBBİ CİHAZ DESTEĞİ