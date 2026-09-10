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Okul çevrelerinde hijyen denetimleri Yunusemre'de yoğunlaşıyor

Yunusemre Zabıta ekipleri 2026-2027 öğretim yılı öncesi okul çevresindeki 28 işletmede denetim yaptı; hijyen eksikliği nedeniyle 6 işletmeye ceza uygulandı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Okul çevrelerinde hijyen denetimleri Yunusemre'de yoğunlaşıyor

Yunusemre'de okul çevresi denetimleri:

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okul çevrelerinde denetimlerini artırdı. Çalışmalar, öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde faaliyet gösteren gıda işletmeleri ile seyyar satışları kapsayarak öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmesini hedefliyor.

Denetimde öne çıkan bulgular:

Ekipler tarafından gerçekleştirilen kontrollerde 28 iş yeri denetlendi. İncelemelerde hijyen şartları başta olmak üzere işletmelerin yasal gerekliliklere uygunluğu kontrol edildi; tespit edilen hijyen eksiklikleri nedeniyle 6 işletmeye ilgili mevzuat ve talimatname hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında seyyar satış faaliyetleri ve öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek unsurlar da titizlikle incelendi.

Yönetimden açıklama ve denetimlerin devamı:

Yunusemre Zabıta Müdürü Türker Aybey, denetimlerin Belediye Başkanı Semih Balaban'ı temsilen artırıldığını vurgulayarak şunları söyledi: "Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde çocuklarımızın güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim hayatına başlamaları için aynı zamanda bir eğitimci olan Belediye Başkanımız Sayın Semih Balaban’ı temsilen Yunusemre Zabıta Müdürlüğü olarak okul çevrelerindeki denetimleri artırıyoruz. Bugün ekiplerimiz ile birlikte okul çevresindeki işletmeleri, seyyar satış faaliyetlerini ve öğrencilerimizin sağlığını ve güvenliğini tehdit edebilecek unsurları titizlikle kontrol ediyoruz. Yapacağımız kontrollerde birinci önceliğimiz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız temiz, sağlıklı ortamlarda üretilen gıdaları tüketmeleri. Bu anlayışla denetimlerimizi eğitim dönemi boyunca da düzenli olarak sürdüreceğiz".

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca düzenli olarak devam edeceğini bildirirken, işletmelerin hijyen kurallarına uymasının öğrencilerin sağlığı açısından önemine dikkat çekti.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖNCESİNDE ÖĞRENCİLERİN...

YUNUSEMRE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖNCESİNDE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ VE SAĞLIKLI BİR ORTAMDA EĞİTİM HAYATINA BAŞLAMASI AMACIYLA OKUL ÇEVRELERİNDEKİ GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİMLERİNİ ARTIRDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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