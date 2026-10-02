Darıcalı dünya şampiyonuna meclisten altın desteği

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Ezel Nur Karalar, İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda elde ettiği başarı sonrası Darıca Belediye Meclisi tarafından ödüllendirildi. Ekim ayı toplantısında alınan karar, genç sporcunun ve antrenörünün başarılarının yerel ölçekte de takdir gördüğünü gösterdi.

zafer Jesolo'da:

Jesolo'da 56 kilo kategorisinde ringe çıkan Ezel Nur Karalar, rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu. Turnuvada Türkiye'ye altın madalya kazandıran Karalar'ın performansı, kulübü ve kentinde sevinçle karşılandı.

belediye ödülü ve tören:

Meclis toplantısında oy birliğiyle alınan kararla Ezel Nur Karalar'a 4 cumhuriyet altını, milli takım antrenörü Murat Turan'a ise 2 cumhuriyet altını verilmesi kararlaştırıldı. Karalar ve Turan'ı toplantıda ağırlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ikiliyi tebrik ederek çiçek takdim etti.

Başkan Bıyık törende yaptığı konuşmada, Ezel Nur'un başarısının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, sporcuların uluslararası arenada ülkeyi ve kenti temsil etmesinin önemine vurgu yaptı. Bıyık, Darıca Belediyesi'nin gençlerin sporla buluşması ve hedeflerine ulaşması için destek olmaya devam edeceğini ifade etti.

Bu karar, hem sporcunun uluslararası başarısının yerelde ödüllendirilmesi hem de antrenörün emeğinin tanınması açısından dikkat çekti. Darıca'da gerçekleşen ödül töreni, genç sporcular için motive edici bir örnek oluşturdu.

İTALYA'DA DÜZENLENEN DÜNYA GENÇLER KİCK BOKS ŞAMPİYONASI'NDA ALTIN MADALYA KAZANAN DARICA BELEDİYESİ EĞİTİM VE SPOR KULÜBÜ SPORCUSU EZEL NUR KARALAR, DARICA BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISINDA ALTINLA ÖDÜLLENDİRİLDİ.