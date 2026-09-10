Datça'da Peter Pan ile yurtdışına kaçma girişimi: 9 FETÖ şüphelisi ve kaptan adliyede

operasyon ayrıntıları:

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Datça açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma girişiminde bulunan şahısların tespiti üzerine operasyon başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli yürütülen çalışmada, Peter Pan isimli teknede uluslararası sulara yakın bölgede bulunan şahıslar durduruldu. Operasyonda toplam 12 kişi yakalandı; bunlar arasında 1 tekne kaptanı, 9 FETÖ mensubu ve 2 çocuk yer aldı.

ele geçirilen eşya ve tekne:

Teknede yapılan aramada, 40.080 euro, 200 Amerikan doları, 4.752 Türk Lirası ve 3 adet sahte Belçika kimliği ele geçirildi. Ayrıca, Peter Pan 1 isimli tekneye el konuldu. Yakalanan çocuklar işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

şüpheliler ve yöneltilen suçlamalar:

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheliler arasında; M.S. (Özel Okul Öğretmeni), S.B. (Yurt Müdürü), Y.G. (Öğretmen), H.A. (İşçi), M.D. (Tekniker), N.K. (Okul Müdürü), M.K. (Öğretmen), D.G. (Öğretmen) ve H.A. (İhraç zabit katibi) bulunuyor. Bu 9 şüpheliye FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye olma suçundan işlem yapıldı. Tekne kaptanı H.Y. hakkında ise FETÖ'ye yardım etme ve göçmen kaçakçılığı suçlamaları yöneltildi. Toplam 10 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri adliyeye sevk edildi