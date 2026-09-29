Davul zurna eşliğinde Balıkesir'in iki sporcusu kutlandı

Balıkesir'de coşkulu karşılama

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Ahmet Akın, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda başpehlivanlığa yükselen Necip Al ile Avrupa Boks Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Esra Yıldız Kahraman'ı belediye binası önünde davul, zurna ve alkışlarla karşıladı. 57 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda başpehlivanlığa yükselen Al ile Avrupa üçüncüsü olan Kahraman, kentte büyük ilgi gördü.

yürüyüş ve tören:

Başpehlivan Necip Al ve milli boksör Esra Yıldız Kahraman, beraberlerindeki kalabalıkla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi binasına yürüdü. Belediye binası önünde Ahmet Akın ve beraberindeki heyet, sporcuları alkışlarla karşıladı. Karşılama sırasında sporculara çiçek takdim edildi ve kortej boyunca davul zurna eşlik etti. Karşılama programının ardından Akın, sporcuları makamında ağırladı.

başkanın değerlendirmesi:

Ahmet Akın, elde edilen başarılardan dolayı büyük gurur duyduğunu belirterek Necip Al’i tebrik etti ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Seçimlerden önce yıllardır Balıkesir’imize başpehlivanlığın gelmediğini söylemiştim. Hemşehrilerime bir söz vermiştim. Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın memleketi olan bu topraklara hak ettiği başpehlivanlık unvanını yeniden kazandıracağız demiştim. Bugün bu sözü tutmanın ve Balıkesir’imizin sekiz yıl aradan sonra yeniden bir başpehlivan çıkarmasının gururunu yaşıyoruz. Necip Al kardeşimiz elde ettiği başarılarıyla göğsümüzü kabarttı. Kendisini tebrik ediyorum. Sporcularımız, elde ettiği başarılar ile şehrimizin gurur tablosu olurken aynı zamanda gençlerimize de örnek oluyor. Bu ülkede hem Esra kardeşimizi hem de Necip kardeşimizi örnek alan binlerce gencimiz var. Hepsinin yolu ve bahtı açık olsun. Bizler, ata sporumuza sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Avrupa Boks Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazanan Esra Yıldız Kahraman için de ayrı bir sevinç yaşandığını vurgulayan Akın, "Ata sporumuzda pehlivanımızla gururlanırken, ringde de Türk kadınının gücünü dünyaya gösteren Esra kardeşimizle ayrı gurur duyduk. Kendisini yürekten tebrik ediyorum. Avrupa üçüncüsü olarak kazandığı bronz madalyayla hem ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı hem de Balıkesir’imizin adını uluslararası arenada zirveye taşıdı. Balıkesir’imiz sporun her branşında adından söz ettirmeye devam ediyor. Ülkesi, milleti ve şehri için yüreğini ortaya koyan tüm sporcularımızı kutluyorum. Başarıları daim olsun. Biz de onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye yetkilileri ve kent sakinleri, sporcuların başarılarının gençler için örnek teşkil ettiğini belirterek destek sözlerini yineledi. Karşılama töreni, kentte sporun ve yerel değerlerin bir arada kutlandığı bir etkinlik olarak öne çıktı.

ŞAMPİYONLARA DAVULLU ZURNALI KARŞILAMA