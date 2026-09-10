Samsun tarımında yol haritası: üretimden kırsal kalkınmaya somut adımlar

Vali Orhan Tavlı başkanlığında tarım gündemi

Samsun’da Ziraat Odası Başkanları Toplantısı, ilin tarımsal geleceğine odaklanan kapsamlı değerlendirmelere sahne oldu. Toplantıya katılanlar üretimin artırılması, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve tarımsal desteklerin verimliliğe katkısının artırılması gibi öncelikli konuları masaya yatırdı. Vali Orhan Tavlı liderliğindeki görüşmelerde, bölgenin potansiyelinin ekonomik büyümeye dönüştürülmesi üzerinde duruldu.

Üretim, yatırım ve bölgesel avantajlar:

Katılımcılar, Samsun’un Karadeniz ve Kuzey Anadolu hattında önemli bir üretim merkezi olduğunu vurguladı. Toplantıda, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi çerçevesinde tamamlanan ve devam eden yatırımların tarıma yansıması ele alındı. Ayrıca, bölgedeki huzurun —metinde belirtildiği üzere Terörsüz Türkiye’nin sağladığı ortamın— tarımsal faaliyetlere olumlu katkısı ve bunun üretime etkisi değerlendirildi.

Kırsal kalkınma, destekler ve modern uygulamalar:

Görüşmelerde kırsal yaşamın sosyoekonomik olarak güçlendirilmesi, tüketicilerin güvenilir ve yeterli gıdaya erişimi ile tarımsal işletmelere verilen desteklerin etkinliğinin artırılması öncelik olarak belirlendi. Toplantıda organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca tarımsal altyapı hizmetlerinin mevcut durumu tartışılarak planlanan projelerin uygulamaya geçirilmesi için koordinasyonun güçlendirilmesine karar verildi.

Yerel aktörlerin görüşleri ve saha temasları:

Toplantıya; İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Sönmez, Asarcık Ziraat Odası Başkanı Halil Oytun, Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, İlkadım Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, Kavak Ziraat Odası Başkanı Mücahit Saygılı, Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Terme Ziraat Odası Başkanı Fedai Şentürk ve Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Gültekin Kaya katıldı. Toplantı sonrası oda başkanları ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan İstiklal Meydanı ve içinde yer alan Samsun Tanıtım Merkezi ziyaret edilerek saha gözlemleri paylaşıldı.

Toplantı, Samsun’un tarımsal kapasitesinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve üreticilerin ihtiyaçlarına dönük uygulamaların hızlandırılması yönünde ortak bir irade ortaya koydu. Atılacak adımların önümüzdeki dönemde üretim yoğunluğunu ve kırsal refahı artırmaya hizmet etmesi bekleniyor.

SAMSUN’DA TARIM SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNE YÖNELİK ÖNEMLİ BAŞLIKLAR ZİRAAT ODASI BAŞKANLARI TOPLANTISI’NDA ELE ALINDI. VALİ ORHAN TAVLI BAŞKANLIĞINDAKİ TOPLANTIDA; ÜRETİMİN ARTIRILMASI, KIRSAL KALKINMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ, TARIMSAL DESTEKLERİN VERİMLİLİĞE KATKISI VE MODERN TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI KONULARINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNULDU.