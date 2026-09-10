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Gaziantep ve İtalya arasında gıda diplomasisiyle yeni ticari köprü

GSO ile CCIIST arasında imzalanan protokolle Gaziantep'in gıda sanayisi ile İtalya'nın gastronomi ve teknoloji birikimi ticareti büyütmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Berk Doğan

Gaziantep ve İtalya arasında gıda diplomasisiyle yeni ticari köprü

GSO ile CCIIST iş birliği protokolü imzalandı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile İtalya Ticaret ve Sanayi Odası Derneği (CCIIST) ortaklığında düzenlenen "Gıda Diplomasisi: Bölgesel Mükemmellikten Küresel Ortaklıklara" temalı program ve "CCIIST-GSO İş Birliği Günü" paneli, iki ülke arasında ticari ve kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan bir adım olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda; GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ferhan Sağım ve Başar Küçükparmak, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Özgüler, Melike Yüksel, Bora Tezel ve Ali Can Koçak, İtalya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı Başkatibi Andrea Zippo, CCIIST Başkanı Stefano Kaslowski, İtalya’nın Gaziantep Fahri Konsolosu Mehpare Şayan Kileci, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen ile iş dünyası temsilcileri ve sektör paydaşları hazır bulundu.

Gaziantep'in ihracat gücü ve iş birliği fırsatları:

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak açılış konuşmasında, Türkiye ve İtalya arasındaki dostluğun ticari ilişkilere de yansıdığını belirterek Gaziantep'in gıda sanayisindeki kapasitesine dikkat çekti. Küçükparmak, Gaziantep'in makarna, bulgur, bakliyat, un, irmik, şekerleme, çikolata ve bağlı ambalaj sektörlerinde güçlü olduğunu vurguladı. Konuşmada ayrıca, 2025 yılında Gaziantep'ten İtalya'ya yapılan 373 milyon dolar ihracat ve İtalya'dan yapılan 115 milyon dolar ithalat rakamları paylaşıldı ve İtalya'nın Gaziantep'in en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 5'inci sırada olduğu hatırlatıldı.

Panelde odaklanan başlıklar ve beklentiler:

Programın devamındaki panelde, GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Simaş Bulgur Kurucu Yöneticisi Ali Can Koçak, CCIIST Yönetim Kurulu Üyesi, Direktör ve Yönetici Şef Claudio Chinali, Mutlu Makarna CEO’su Muhittin Aykut Göymen ile Özmen Un Kurucu Yöneticisi Oğuz Özmen konuşmacı olarak yer aldı. Panelde üretimden markalaşmaya, geleneksel ve yerel değerlerin uluslararası pazarlara taşınmasından firmalar arası ortaklıkların geliştirilmesine kadar çok yönlü değerlendirmeler yapıldı.

CCIIST Başkanı Stefano Kaslowski, Gaziantep'in sunduğu üretim ve ihracat potansiyelinin, İtalya'nın teknoloji, tasarım, markalaşma ve gastronomi alanındaki deneyimiyle tamamlanarak yeni ortaklıkları ve ticaretin genişlemesini sağlayabileceğini belirtti. Kaslowski, gıda diplomasisini yalnızca ekonomik değil aynı zamanda kültürel bir iletişim aracı olarak gördüklerini ifade etti.

Program, panel ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. İmzalanan iş birliği protokolünün iki ülke arasında ticari bağları derinleştirmesi ve gıda alanında yeni fırsatlar yaratması hedefleniyor.

GAZİANTEP SANAYİ ODASI (GSO) İLE İTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI DERNEĞİ (CCIIST) İŞ BİRLİĞİNDE...

GAZİANTEP SANAYİ ODASI (GSO) İLE İTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI DERNEĞİ (CCIIST) İŞ BİRLİĞİNDE, "GIDA DİPLOMASİSİ: BÖLGESEL MÜKEMMELLİKTEN KÜRESEL ORTAKLIKLARA" TEMALI PROGRAM VE "CCIIST-GSO İŞ BİRLİĞİ GÜNÜ’’ PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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