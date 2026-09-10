Hak iyileştirmesi kapsamında şehit yakınları ve gazilere 217 milyon liralık fark ödemesi yapılacak

Bakan Işıkhan duyurdu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının haklarını iyileştirmeye yönelik düzenlemeler çerçevesinde toplam 25 bin 99 hak sahibine, 217 milyon 218 bin 950 lira tutarında fark ödemesinin 11 Eylül 2026 tarihinde hesaplara aktarılacağını açıkladı.

Hangi düzenlemeler içeride:

Bakanlığın açıklamasına göre düzenleme birçok kalemi kapsıyor. Buna göre anne ve/veya babaların aylıkları net asgari ücret seviyesine yükseltildi ve bakım ücretlerinde %25 artış sağlandı. Ayrıca, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki erbaş ve erler, güvenlik korucuları, asker ve polis öğrencileri ile sivil vatandaşlar ve hak sahiplerinin aylıklarında da artışlar yapıldı.

Duyuruda ayrıca 684 sayılı KHK kapsamında terör eylemleri nedeniyle yaralananlara bağlanan aylıklarda artış sağlandığı, 15 Temmuz gazilerinden aylık almayanlara ilk defa aylık bağlandığı ve vazife malullerinin 1 Eylül itibarıyla terfilerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Ödeme yöntemi ve kapsam:

Ödemelerin mevcut aylık hesaplarına aktarılacağı, ilk defa aylık bağlanan 15 Temmuz gazilerinin ise ödemelerinin ek ödeme hesaplarına yönlendirileceği bildirildi. Bakan Işıkhan sosyal medya paylaşımında, "Kıymetli şehit yakınlarımız, değerli gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik, birçok alanda haklarını iyileştirecek adımlar attık" ifadelerini kullandı.

Yapılan düzenlemenin kapsamının geniş olduğu ve farklı hak kalemlerinde eş zamanlı iyileştirmeler içerdiği vurgulanıyor. Bakanlığın açıklaması, uygulamanın hem aylık düzeyinde kalıcı artışlar getirdiğini hem de geriye dönük fark ödemelerini kapsadığını gösteriyor.

Işıkhan ayrıca, "Şehitlerimizin aziz hatıraları ve gazilerimiz için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Elimizdeki her imkanı onlar için seferber etmeyi sürdüreceğiz" diyerek takip ve uygulama süreçlerinin devam edeceğini belirtti.

Yetkililer, hak sahiplerinin banka hesaplarına yapılacak aktarımın ardından bilgi paylaşımlarının süreceğini ve ödeme listelerine ilişkin detayların Bakanlık kanallarından takip edilebileceğini kaydetti.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER VE GAZİ YAKINLARININ HAKLARINI İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK DÜZENLEMELER KAPSAMINDA, 25 BİN 99 VATANDAŞA TOPLAM 217 MİLYON 218 BİN 950 LİRA TUTARINDAKİ FARK ÖDEMESİNİN 11 EYLÜL'DE HESAPLARA YATIRILACAĞINI BİLDİRDİ.