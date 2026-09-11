Defne'de bahçede düşen vatandaşa hızlı kurtarma müdahalesi
olayın yeri ve gelişimi:
Olay, Hatay'ın Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaş, bahçesinde çalıştığı esnada ağaçtan düşerek yaralandı.
müdahale ve sağlık durumu:
Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla yaralı güvenli şekilde bulunduğu yerden kurtarıldı ve olay yerindeki müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra hastaneye götürüldü ve tedavi altına alındı.
DEFNE DURSUNLU MAHALLESİ’NDE AĞAÇTAN DÜŞEREK YARALANAN VATANDAŞIN EKİPLER TARAFINDAN KURTARILMASI.
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