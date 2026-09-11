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Defne'de bahçede düşen vatandaşa hızlı kurtarma müdahalesi

Hatay'ın Defne ilçesinde bahçesindeki ağaçtan düşen vatandaş, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi; hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 08:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Defne'de bahçede düşen vatandaşa hızlı kurtarma müdahalesi

Defne'de bahçede düşen vatandaşa hızlı kurtarma müdahalesi

olayın yeri ve gelişimi:

Olay, Hatay'ın Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaş, bahçesinde çalıştığı esnada ağaçtan düşerek yaralandı.

müdahale ve sağlık durumu:

Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla yaralı güvenli şekilde bulunduğu yerden kurtarıldı ve olay yerindeki müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra hastaneye götürüldü ve tedavi altına alındı.

DEFNE DURSUNLU MAHALLESİ’NDE AĞAÇTAN DÜŞEREK YARALANAN VATANDAŞIN EKİPLER TARAFINDAN...

DEFNE DURSUNLU MAHALLESİ’NDE AĞAÇTAN DÜŞEREK YARALANAN VATANDAŞIN EKİPLER TARAFINDAN KURTARILMASI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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