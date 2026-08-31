Delikliçınar'da 30 ağustos coşkusu Sagopa Kajmer ile doruğa çıktı

delikliçınar'da zafer konseri

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kapsamında düzenlediği Zafer Konseri, Delikliçınar Meydanı'nı dolduran on binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Ellerindeki Türk bayraklarıyla alanı kırmızı-beyaza boyayan müzikseverler, belediye ev sahipliğinde gerçekleşen programda coşku dolu anlar yaşadı.

sahne akışı ve Sagopa Kajmer'in performansı:

Program, coşkuyu yükselten bir DJ performansıyla başladı. Ardından sahne alan Türk rap müziğinin usta ismi Sagopa Kajmer, Denizlililer için hazırladığı repertuvarını seslendirdi. Meydanın her köşesinden gelen seslerle parçalara eşlik eden kalabalık, konseri unutulmaz bir kutlamaya dönüştürdü. Etkinlik boyunca bayram ruhu ve birlik mesajı müzikle harmanlandı.

başkan çavuşoğlu'nun vefa ve gelecek vurgusu:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, on binlere hitaben yaptığı konuşmada bu topraklarda kardeşçe ve özgürce yaşamanın önemini vurguladı. Çavuşoğlu, "Zafere giden yolda; ‘Ordu yok’ denildiğinde ‘Kurulur’, ‘Para yok’ denildiğinde ‘Bulunur’, ‘Düşman çok’ denildiğinde ‘Yenilir’ diyen ve bu bağımsızlığı bize kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı uğruna canını siper eden herkese minnettarız. Bugün bu ülkede kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla özgürce ve kardeşçe yaşayabiliyorsak, bunu bu zafere borçluyuz" dedi.

Çavuşoğlu, 30 Ağustos'un mirasına sahip çıkacaklarına dair kararlılığını da şöyle ifade etti: "Bize düşen görev, bu güzel ülkeyi armağan ederken canını vermekten çekinmeyen atalarımızın yolundan gitmektir. Onların hayatlarını feda ettiği bu topraklarda, birlik, beraberlik ve özgürlük içinde yaşamak için üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Bizler, çocukların sokaklarında mutlu olduğu, gençlerin huzur bulduğu, kadınların ve çocukların güvenle yaşadığı bir şehir ve ülke hayaline inanmış insanlarız."

Başkanın bir diğer mesajı ise toplumsal adalet ve hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı: "En büyük arzumuz, kimsenin gelecek kaygısı taşımadığı, baskı görmediği, hakkının yenmediği, herkesin özgür ve mutlu bir şekilde bir arada yaşadığı bir gelecek inşa etmektir. Hukukun egemen olduğu ve kimsenin ötekileştirilmediği bir düzeni hep birlikte yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Gece, sanatçıya günün anısına takdim edilen plaketiyle son buldu; Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu Sagopa Kajmer'e plaket vererek kente yaşattıkları coşku için teşekkür etti.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ ZAFER KONSERİ, BİNLERCE VATANDAŞIN KATILIMIYLA DELİKLİÇINAR MEYDANI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. GECEDE SAHNE ALAN TÜRK RAP MÜZİĞİNİN USTA İSMİ SAGOPA KAJMER, DENİZLİLİLERE UNUTULMAZ BİR MÜZİK ZİYAFETİ SUNDU.