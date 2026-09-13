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deliklitaş için pedalladılar, bitlis’in kent hafızası canlanma çağrısı yaptı

Vangölü Aktivistleri ve Tatvan Running Club üyeleri, 20 kişilik bisiklet ekibiyle Deliklitaş’a pedal çevirip alanın restorasyon ve tanıtımını talep etti.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Aslı Han

deliklitaş için pedalladılar, bitlis’in kent hafızası canlanma çağrısı yaptı

etkinliğin amacı ve katılımcılar:

Vangölü Aktivistleri Derneği ile Tatvan Running Club işbirliğiyle düzenlenen bisiklet etkinliğinde, yaklaşık 20 kişilik ekip Bitlis’in tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çekmek için pedal çevirdi. Etkinlik boyunca katılımcılar hem sağlıklı yaşam ve bisiklet kullanımının önemine vurgu yaptı hem de kentin hafızasında yer eden noktalara dikkat çekmeyi hedefledi.

Rota üzerinde yapılan ziyaretlerin en önemli durağı, geçmişte yolun kaya kütlesinin içinden geçtiği özgün görünümüyle öne çıkan Deliklitaş oldu. Katılımcılar, Deliklitaş’ın eski fotoğraflarıyla bugünkü durumunu karşılaştırarak alanın yeniden gündeme taşınmasını istedi.

deliklitaş’ın tarihî önemi ve kent hafızasındaki yeri:

Etkinlik kapsamında Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş katılımcılara alanda yerinde bilgilendirme yaptı. Demirtaş, Deliklitaş ve çevresinin ulaşım açısından taşıdığı tarihî önemi, bölgenin geçmişten günümüze geçirdiği dönüşümleri ve noktanın toplumsal hafızadaki yerini anlattı.

Demirtaş’ın anlatımıyla, kent tarihinin yalnızca yazılı belgelerden okunamayacağı; yolların, yapıların ve insanların hatırladığı mekânların da şehir hafızasının önemli parçaları olduğuna dikkat çekildi.

restorasyon çağrısı ve önerilen çalışmalar:

Vangölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Dr. Erdoğan Özel ise Deliklitaş’ın Bitlis açısından taşıdığı kent hafızası değerine vurgu yaptı. Özel, alanın yalnızca görsel bir düzenleme ile geçiştirilmemesi gerektiğini belirterek, Deliklitaş’ın geçmişteki karakteristik görünümünü yansıtacak bilimsel bir restorasyon ve ihya çalışmasının değerlendirilmesini talep etti.

Öneriler arasında Deliklitaş çevresinin düzenlenmesi, eski fotoğrafların ve tarihinin sergileneceği bir tanıtım alanı oluşturulması ve bu noktanın Bitlis’in kültür ve turizm rotalarından biri hâline getirilmesi yer aldı. Özel, yapılacak çalışmalarda mevcut yol güvenliği ve doğal yapı koşullarının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

gelecek için aktarım ve toplumsal farkındalık:

Etkinlikte ayrıca tarihi ve doğal değerlerin korunmasının yanı sıra bu değerlerin genç kuşaklara aktarılmasının önemi de vurgulandı. Katılımcılar, yerel kurumlar, üniversite ve konu uzmanlarının katkısıyla Deliklitaş için kapsamlı bir değerlendirme yapılmasının, alanın korunması ve tanıtımı açısından gerekli olduğunu belirtti.

Güncelleme ve restorasyon önerilerinin bilimsel zeminde ele alınması halinde Deliklitaş’ın hem kent belleğinde güçleneceği hem de bölgenin turizm rotalarına entegre olabileceği ifade edildi.

Vangölü Aktivistleri Derneği ve Tatvan Running Club tarafından gerçekleştirilen etkinlik, Deliklitaş’ta çekilen toplu fotoğraflar ve yapılan açıklamaların ardından sona erdi. Katılımcılar, alana ilişkin gündemin yetkili kurumlar tarafından değerlendirilmesini beklediklerini açıkladı.

BİTLİS&#039;İN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA VANGÖLÜ AKTİVİSTLERİ DERNEĞİ İLE...

BİTLİS'İN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA VANGÖLÜ AKTİVİSTLERİ DERNEĞİ İLE TATVAN RUNNİNG CLUB TARAFINDAN DÜZENLENEN BİSİKLET ETKİNLİĞİNDE YAKLAŞIK 20 KİŞİLİK EKİP, DELİKLİTAŞ’A DİKKAT ÇEKMEK İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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