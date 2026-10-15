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Demirözü'nde petekli göleti yükseliyor, 6 bin 340 dekar tarım arazisi hedefte

Demirözü Petekli Göleti inşaatı sürüyor; temelden 45 metre yüksekliğe ve 1 milyon 640 bin metreküp kapasiteyle 6 bin 340 dekarı sulaması planlanıyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Demirözü'nde petekli göleti yükseliyor, 6 bin 340 dekar tarım arazisi hedefte

Demirözü Petekli Göleti'nde çalışmalar sürüyor

Bayburt'un Demirözü ilçesinde inşa edilen Petekli Göleti projesinde saha çalışmaları devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, projenin bölgedeki tarımsal sulama altyapısına önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

göletin teknik özellikleri:

Proje, kil çekirdekli kaya dolgu gövde tipi olarak planlandı. Göletin temelden yüksekliği 45 metre olacak ve toplam su depolama kapasitesi 1 milyon 640 bin metreküp olarak hesaplanmıştır. Bu teknik düzenleme, depolama verimliliği ve gövde stabilitesi açısından bölgenin koşullarına uygun şekilde tasarlanmıştır.

bölgesel tarım ve sulama etkisi:

Tamamlandığında göletin, 6 bin 340 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet etmesi planlanıyor. Bu kapasite, yerel üretimin düzenli suya erişimini artırarak tarımsal verimliliği yükseltmeyi ve kuraklık risklerine karşı dayanıklılığı güçlendirmeyi hedefliyor. Proje ayrıca sulama imkanlarının yaygınlaşmasıyla çiftçilerin üretim planlamasında daha öngörülebilir davranmasına olanak sağlayacak.

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, çalışmaların planlanan teknik standartlar doğrultusunda sürdürüldüğünü ve göletin işletmeye alınmasıyla birlikte bölgedeki su yönetimi kapasitesinin önemli ölçüde artacağını belirtti.

BAYBURT’TA 6 BİN 340 DEKAR TARIM ARAZİSİNİN SULANMASINA KATKI SAĞLAYACAK DEMİRÖZÜ PETEKLİ...

BAYBURT’TA 6 BİN 340 DEKAR TARIM ARAZİSİNİN SULANMASINA KATKI SAĞLAYACAK DEMİRÖZÜ PETEKLİ GÖLETİ’NİN İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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