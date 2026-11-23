Demirtaş'ta ücretsiz gösterim:

Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde sahnelenen 'Barış Adası' adlı çocuk oyunu, yoğun ilgisinin ardından Demirtaş Kültür Merkezi'nde minik izleyicilerle buluştu. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan eser ücretsiz olarak sahnelendi.

oyunun kadrosu ve teması:

Eser, Turgay Yıldız'ın kaleme aldığı ve Ebru Kara'nın yönetmenliğini üstlendiği bir yapım olarak sahnede yer aldı. Miço Kiçi ve Miço Miçi karakterlerinin maceraları aracılığıyla paylaşmanın, yardımlaşmanın ve birlikte hareket etmenin önemi çocuklara aktarıldı.

minik izleyicilerden yüksek ilgi:

Demirtaş Kültür Merkezi'ni dolduran çocuklar ve aileleri gösteriyi dikkat ve heyecanla takip etti. Kahkaha ve eğlencenin eksik olmadığı gösteride minikler oyunu çok sevdiklerini belirterek Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti. Oyun daha önce Osmangazi Gösteri Merkezi'nde de yoğun ilgi görmüştü.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE SAHNELENEN "BARIŞ ADASI" ADLI ÇOCUK OYUNU, YOĞUN İLGİ GÖRMESİNİN ARDINDAN DEMİRTAŞ’TA DA ÜCRETSİZ OLARAK MİNİK İZLEYİCİLERLE BULUŞTU.