Deniz dolgusuyle yeni dönem: Trabzon havalimanı kapasiteyi üçe katlayacak

Projenin kapsamı ve başlatılan çalışmalar

Trabzon’da mevcut havalimanının kuzeyinde, deniz dolgusu üzerine inşa edilecek yeni havalimanı için deniz tabanında sondaj ve karada dolgu hazırlıkları başladı. Proje, yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli bir tesis hedefliyor ve altyapı için deniz üzerinde geniş bir dolgu alanı oluşturulacak.

Yüklenici iş ortaklığıyla 20 Ocak 2026 tarihinde imzalanan sözleşme bedeli 48.199.470.138 lira olarak kaydedildi; proje toplam maliyeti haber metninde yaklaşık 48,2 milyar lira olarak verildi. İnşaatın üç etap halinde yürütülmesi ve tamamlanma süresinin yaklaşık 7 yıl olması öngörülüyor.

Deniz dolgusu ve teknik hazırlıklar:

Yeni havalimanının en dikkat çeken unsurunu deniz dolgusu oluşturuyor. Proje kapsamında kullanılacak dolgu malzemesinin miktarı yaklaşık 97 milyon ton olarak planlandı. Bu miktar, pistten terminale kadar havaalanı sahasının sağlam bir zemin üzerinde kurulmasını sağlayacak.

Deniz tabanında başlayan sondaj çalışmalarıyla zeminin jeoteknik özellikleri belirlenecek; elde edilen veriler dolgu yöntemleri, taban stabilizasyonu ve inşaat sıralamasını doğrudan etkileyecek. Ayrıca projede 6 bin metre uzunluğunda koruyucu mendirek yapımı da yer alıyor; mendirek, deniz kaynaklı etkilerin azaltılması ve dolgunun korunması açısından kritik kabul ediliyor.

Havalimanının fiziksel özellikleri ve altyapı:

Pist, apron ve terminal boyutları projenin ana ayaklarını oluşturuyor. Havalimanında 3.240 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde bir pist planlanıyor; pistle aynı ölçülerde paralel bir taksi yolu inşa edilecek. Apronun boyutları 1.370 metre uzunluğunda ve 155 metre genişliğinde olarak tasarlanırken, emniyet apronu 400 x 120 metre ölçülerinde olacak.

Terminal binası büyüklüğü 110.000 metrekare olarak belirlendi. Yerleşke içinde ayrıca 1.250 araç kapasiteli, 30.000 metrekare kapalı otopark ile teknik blok, kule ve destek binaları için 35.000 metrekarelik alan ayrıldı. Mevcut havalimanının kotunun yeni dolgu seviyesine getirilmesi amacıyla yaklaşık 13 milyon ton kazı yapılması planlanıyor.

Mevcut yük ve beklenen etki:

Trabzon Havalimanı, bölgenin önemli bir ulaşım noktası olmayı sürdürüyor. 2025 yılında 3.873.979 yolcu, 2026 yılının ilk sekiz ayında ise 2.701.210 yolcu mevcut tesisi kullandı. Yeni havalimanı tamamlandığında yıllık 10 milyon yolcu kapasitesiyle bölgenin hava ulaşım kapasitesinde belirgin bir artış hedefleniyor.

İnşaat sürecinin sondaj ve dolgu aşamaları, projenin en yoğun mühendislik gerektiren safhaları olarak öne çıkıyor. Bu aşamalarda elde edilecek jeoteknik veriler ve dolgu uygulamalarının kalitesi, havalimanının güvenli ve uzun ömürlü işletilmesi açısından belirleyici olacak.

Projenin ilerleyen etaplarında pist, taksi yolları, apron ve terminal yapımına geçilmesi planlanıyor; çalışmanın üç etaplı takvimi ve sözleşme koşulları çerçevesinde inşaatın tamamlanmasının yaklaşık yedi yıl sürmesi bekleniyor.

TRABZON’DA YAPILMASI PLANLANAN YENİ HAVALİMANI PROJESİNDE DENİZ ÇALIŞMALARI BAŞLADI. PROJE KAPSAMINDA DOLGU ÇALIŞMALARI TRABZON YAT LİMANI’NDA YÜRÜTÜLÜRKEN, MEVCUT HAVALİMANININ KUZEYİNDE DENİZ TABANININ ZEMİN ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEMEK AMACIYLA SONDAJ ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.