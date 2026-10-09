Dolar 49,3377 +0,11%
Euro 55,4039 +0,25%
Bist 12.273,59 +0,49%
Altın Gram 6.695,06 +1,53%
EUR/USD 1,1232 +0,15%
Brent Petrol 103,17 -1,06%
--°

Deniz dolgusuyle yeni dönem: Trabzon havalimanı kapasiteyi üçe katlayacak

Trabzon'da deniz dolgusu üzerine kurulacak yeni havalimanı için sondaj başladı; projede 97 milyon ton dolgu, 3.240 m pist ve 110.000 m² terminal planlanıyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Deniz dolgusuyle yeni dönem: Trabzon havalimanı kapasiteyi üçe katlayacak

Projenin kapsamı ve başlatılan çalışmalar

Trabzon’da mevcut havalimanının kuzeyinde, deniz dolgusu üzerine inşa edilecek yeni havalimanı için deniz tabanında sondaj ve karada dolgu hazırlıkları başladı. Proje, yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli bir tesis hedefliyor ve altyapı için deniz üzerinde geniş bir dolgu alanı oluşturulacak.

Yüklenici iş ortaklığıyla 20 Ocak 2026 tarihinde imzalanan sözleşme bedeli 48.199.470.138 lira olarak kaydedildi; proje toplam maliyeti haber metninde yaklaşık 48,2 milyar lira olarak verildi. İnşaatın üç etap halinde yürütülmesi ve tamamlanma süresinin yaklaşık 7 yıl olması öngörülüyor.

Deniz dolgusu ve teknik hazırlıklar:

Yeni havalimanının en dikkat çeken unsurunu deniz dolgusu oluşturuyor. Proje kapsamında kullanılacak dolgu malzemesinin miktarı yaklaşık 97 milyon ton olarak planlandı. Bu miktar, pistten terminale kadar havaalanı sahasının sağlam bir zemin üzerinde kurulmasını sağlayacak.

Deniz tabanında başlayan sondaj çalışmalarıyla zeminin jeoteknik özellikleri belirlenecek; elde edilen veriler dolgu yöntemleri, taban stabilizasyonu ve inşaat sıralamasını doğrudan etkileyecek. Ayrıca projede 6 bin metre uzunluğunda koruyucu mendirek yapımı da yer alıyor; mendirek, deniz kaynaklı etkilerin azaltılması ve dolgunun korunması açısından kritik kabul ediliyor.

Havalimanının fiziksel özellikleri ve altyapı:

Pist, apron ve terminal boyutları projenin ana ayaklarını oluşturuyor. Havalimanında 3.240 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde bir pist planlanıyor; pistle aynı ölçülerde paralel bir taksi yolu inşa edilecek. Apronun boyutları 1.370 metre uzunluğunda ve 155 metre genişliğinde olarak tasarlanırken, emniyet apronu 400 x 120 metre ölçülerinde olacak.

Terminal binası büyüklüğü 110.000 metrekare olarak belirlendi. Yerleşke içinde ayrıca 1.250 araç kapasiteli, 30.000 metrekare kapalı otopark ile teknik blok, kule ve destek binaları için 35.000 metrekarelik alan ayrıldı. Mevcut havalimanının kotunun yeni dolgu seviyesine getirilmesi amacıyla yaklaşık 13 milyon ton kazı yapılması planlanıyor.

Mevcut yük ve beklenen etki:

Trabzon Havalimanı, bölgenin önemli bir ulaşım noktası olmayı sürdürüyor. 2025 yılında 3.873.979 yolcu, 2026 yılının ilk sekiz ayında ise 2.701.210 yolcu mevcut tesisi kullandı. Yeni havalimanı tamamlandığında yıllık 10 milyon yolcu kapasitesiyle bölgenin hava ulaşım kapasitesinde belirgin bir artış hedefleniyor.

İnşaat sürecinin sondaj ve dolgu aşamaları, projenin en yoğun mühendislik gerektiren safhaları olarak öne çıkıyor. Bu aşamalarda elde edilecek jeoteknik veriler ve dolgu uygulamalarının kalitesi, havalimanının güvenli ve uzun ömürlü işletilmesi açısından belirleyici olacak.

Projenin ilerleyen etaplarında pist, taksi yolları, apron ve terminal yapımına geçilmesi planlanıyor; çalışmanın üç etaplı takvimi ve sözleşme koşulları çerçevesinde inşaatın tamamlanmasının yaklaşık yedi yıl sürmesi bekleniyor.

TRABZON’DA YAPILMASI PLANLANAN YENİ HAVALİMANI PROJESİNDE DENİZ ÇALIŞMALARI BAŞLADI. PROJE...

TRABZON’DA YAPILMASI PLANLANAN YENİ HAVALİMANI PROJESİNDE DENİZ ÇALIŞMALARI BAŞLADI. PROJE KAPSAMINDA DOLGU ÇALIŞMALARI TRABZON YAT LİMANI’NDA YÜRÜTÜLÜRKEN, MEVCUT HAVALİMANININ KUZEYİNDE DENİZ TABANININ ZEMİN ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEMEK AMACIYLA SONDAJ ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Garanti BBVA Emeklilik iki projeyle Smart-i Awards 2026'da iki ödül kazandı
images

Erken açılan kaz tiridi sezonu Havza'da lezzet hareketliliği başlattı
images

Sarelle'nin gülümseyen harfleri dijital deneyimde ödülle taçlandı
images

Sivas için birlik ve beraberliği tesis etme sözü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

öğrencilerle Muğla’yı keşfe çıkıldı

Emekliler meclisi Nilüfer'in kentsel geleceği için güç birliği yaptı

Garanti BBVA Emeklilik iki projeyle Smart-i Awards 2026'da iki ödül kazandı

Çekmeköy’ün geleceği için bakanlıklarla kapsamlı proje görüşmeleri

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor