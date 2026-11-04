Deniz kenarında ücretsiz pilatesle kadınlar bir araya geliyor

Deniz kenarında ücretsiz pilates atölyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz pilates atölyesi, kadınlara deniz kıyısında açık havada spor yapma olanağı sunuyor. Etkinlik, Etkinlik ve Sanat Merkezi bünyesinde mat pilates dersleri şeklinde yapılmakta ve katılımcıların kas kuvveti, esneklik, duruş ve denge becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Amaçları ve içerik:

Atölye, kadınların fiziksel sağlığını ve yaşam kalitesini artırmayı, beden farkındalığı kazandırmayı ve sosyal etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyor. Dersler açık havada, mat üzerinde uygulanan pilates çalışmaları biçiminde yürütülüyor. Etkinlik, özellikle düzenli fiziksel aktiviteyi teşvik ederek katılımcıların sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Etkinlik ve Sanat Merkezi Sorumlusu İpek Savaş programın hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Burada amacımız kadınların fiziksel sağlığını ve yaşam kalitelerini desteklemek, açık havada kas kuvveti ve esnekliklerini geliştirmek, duruş ve denge becerilerini artırmak, beden farkındalığı kazanımlarını sağlamak. Katılımcıların sosyal etkileşimlerini desteklemek istiyoruz. Sağlıklı ve aktif bir yaşam biçimini teşvik etmek tek amacımız".

Katılım koşulları ve çocuk düzenlemeleri:

Atölye 18 yaş üstü kadınlara yönelik olarak planlandı. Çocuklarıyla gelen anneler için de düzenleme yapıldı; merkezde çocuklar için ayrılmış bir alan bulunuyor. İpek Savaş, bu konuyla ilgili olarak, "Pilates atölyemiz kadınlara yönelik bir çalışma. 18 yaşının üstündeki her kadına hizmet veriyoruz. Burası hem çocuklar hem kadınlar için çalışan bir birim olduğundan dolayı çocuğu olanlar 'çocuğumla nasıl geleceğim' diye hiç düşünmesin. Çocuklar için de bir alanımız var. Anneler burada pilates yaparken biz de çocuklarla keyifli oyunlar oynarız" ifadelerini kullandı.

Program, 20 Ekim tarihinde başladı ve derslerin 22 Aralık'a kadar devam etmesi planlanıyor. Katılımcılar, düzenli katılımla hem fiziksel gelişim hem de sosyal bağ kurma fırsatı buluyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KADINLARIN FİZİKSEL SAĞLIĞINI DESTEKLEMEK VE SOSYAL ETKİLEŞİMLERİNİ ARTIRMAK AMACIYLA DÜZENLENEN ÜCRETSİZ PİLATES ATÖLYESİ, KATILIMCILARA DENİZ KENARINDA AÇIK HAVADA SPOR YAPMA İMKANI SUNUYOR.