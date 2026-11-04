Tavşanlı’da 100. nikâh töreni: müftüden genç çiftlere huzur ve sadakat vurgusu

Tavşanlı ilçe müftülüğü bu yılın 100. nikâhını gerçekleştirdi

Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Müftülüğü, bu yıl yürüttüğü evlilik hizmetleri kapsamında bir dönüm noktasına ulaştı. İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan tarafından kıyılan nikâh, Yüşa Özkan ile Münevver Sevimli çiftinin yuvalarını resmiyete döktüğü tören olarak kayıtlara geçti. Tören öncesinde çift, Müftülük Aile ve Dini Rehberlik Bürosu görevlileri tarafından evlilik ve aile hayatına dair bilgilendirmeye tabi tutuldu.

Nikâh öncesi rehberlik ve törenin akışı:

Vaizlerin sunduğu bilgilendirme oturumunda, çiftlere iletişim, sorumluluk paylaşımı ve toplumsal ilişkiler konularında temel rehberlik sağlandı. Ardından gerçekleştirilen nikâh merasimi sırasında İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan, aile kurumunun hem toplumsal hem de dinî açıdan taşıdığı öneme dikkat çekti ve evliliğin; sevgi, merhamet ve karşılıklı anlayış üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Müftünün öğütleri ve sunulan hediyeler:

Ceylan konuşmasında, evlilik yolunda karşılaşılabilecek problemlerin aşılmasında sabır ve merhametin önemini öne çıkararak genç çiftlere pratik tavsiyeler verdi. Sevgi, saygı, sabır, şükür ve sadakat gibi erdemlerin aile hayatının temeli olduğunu söyleyen Ceylan, sadakatin dürüstlükle bağlantılı olduğunu ve aile ilişkilerinde yalanın her türlüsünden kaçınılması gerektiğini belirtti. Ayrıca eşlerin birbirlerine güvenmeleri, birbirlerini gıyaplarında da koruyup gözetmeleri ile aile büyüklerine saygılı davranmalarının önemine işaret etti. Sorunların çözümünde ise Kur’an ve sünnetin rehberliğini esas almalarını tavsiye etti; namazın aile içindeki bereketine de değindi.

Programın sonunda Müftü Dr. Reşit Ceylan, genç çiftin yuvasının huzur ve bereket içinde sürmesi temennisini iletti ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitaplar ile yılın 100. nikâhına özel hazırlanmış bir hatıra seti olarak Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağını çifte takdim etti.

KÜTAHYA'NIN TAVŞANLI İLÇESİNDE 100. NİKAH KIYILDI