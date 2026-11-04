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İnegöl’den dünyayı fotoğraflayan sanatçının 137 ülke ve 6 bin hatırası

İnegöl’de yaşayan fotoğrafçı Resul Gümüş, 2012’den bu yana 14 yılda 137 ülke gezdi; 6 bin parçalık magnet ve biblo koleksiyonunu müzeye dönüştürmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İnegöl’den dünyayı fotoğraflayan sanatçının 137 ülke ve 6 bin hatırası

İnegöl’den başlayan yolculuk

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Resul Gümüş, 2012 yılında çıktığı ilk yurt dışı seyahatinden bu yana dünya çapında dikkat çeken bir keşif serüveni yürütüyor. Aradan geçen 14 yıl içinde 137 ülke gezerek farklı coğrafyaların fotoğraflarını çekti ve gittiği yerlerden topladığı hatıralarla kapsamlı bir koleksiyon oluşturdu.

Yurt dışı deneyimleri ve zorluklar:

Gümüş, seyahatlerinde pek çok ilginç ve zorlu durumla karşılaştığını anlatıyor. Son 90 günün 45 gününü yurt dışında geçirdiğini belirten sanatçı; bugüne kadar toplamda yaklaşık 4 yılını ülke dışında geçirdiğini, bunun yaklaşık olarak 1.400 güne tekabül ettiğini aktarıyor. Dünyanın 100 ikonik noktasından 96’sını ziyaret ettiğini söyleyen Gümüş, Cezayir’de dron nedeniyle yaklaşık bir ay mahsur kaldığını, Rusya’da sorgulandığını, Romanya’da yürürken bacağını kırdığını ve Lesotho’da vize sorunları nedeniyle ülkeye giriş-çıkışta zorluk yaşadığını ifade etti.

Gümüş, yurt dışında ilk kez mahkemeyle karşılaştığını, pasaportuna bir süre el konulduğunu ve bu süreçte yurt dışına çıkışının yasaklandığını da paylaştı. En son ziyaret ettiği ülkeler arasında yer alan Pakistan’da ise özellikle K2 Dağı ve bölgenin doğal güzelliklerini fotoğrafladığını belirtti.

Magnetlerden müzeye: koleksiyonun büyümesi

Seyahat anılarını somutlaştırmak için ziyaret ettiği ülkelerden satın aldığı eşyaları bir araya getiren Gümüş’ün koleksiyonunda yaklaşık 3 bin magnet ve 3 bin biblo bulunuyor; toplamda 6 bin parça olarak sayılan koleksiyonun bugünkü değerinin yaklaşık 50 bin euro civarında olduğu ifade ediliyor. Bu parçalar evinin iki ayrı odasında sergileniyor, ancak büyüyen koleksiyon nedeniyle yer sıkıntısı yaşandığını belirtiyor.

Gümüş, koleksiyonunu daha erişilebilir hale getirmek için ileride daha büyük bir alan kiralayarak burayı bir müzeye dönüştürmeyi amaçlıyor. Amacı yalnızca koleksiyonunu sergilemek değil; özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin gelerek dünyadaki farklı yapı ve bölgeleri görmesini sağlayarak gençlere ilham vermek istiyor.

Hedefler ve ilham verme arzusu:

Resul Gümüş’ün nihai hedefi dünyadaki 197 ülkeyi tamamlamak. Şu anda Orta Afrika ve bazı Karayip ülkelerinde ziyaret etmediği yerler kaldığını belirtiyor ve bu eksikleri giderdikten sonra hedefe ulaşmayı planlıyor. Gümüş, seyahatlerini ve koleksiyonunu gençlerin görsel hafızasına katkı sağlayacak bir kaynak haline getirmeyi istiyor: "Fotoğraf sanatçısıyım. Fotoğraf sanatçılığımı yurt dışında fotoğraf çekerek devam ettiriyorum. Hedefim 197 ülkeyi tamamlayabilmek ve bu konuda gençlere ilham olabilmek," diyor.

Hem fotoğrafçılık pratiğini sürdüren hem de görülenleri hatıralarla ölümsüzleştiren Gümüş’ün hikâyesi, yerel bir yaşamdan dünyaya açılan uzun soluklu bir keşfin örneğini sunuyor. Koleksiyonun müzeye dönüşmesi, İnegöl’de ve Türkiye’de gençlerin dünyayı tanımasına katkı sağlayacak somut bir hedef olarak öne çıkıyor.

BURSA&#039;NIN İNEGÖL İLÇESİNDE YAŞAYAN 53 YAŞINDAKİ FOTOĞRAF SANATÇISI RESUL GÜMÜŞ, DÜNYAYI KEŞFETME...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE YAŞAYAN 53 YAŞINDAKİ FOTOĞRAF SANATÇISI RESUL GÜMÜŞ, DÜNYAYI KEŞFETME TUTKUSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR. 2012 YILINDA İLK YURT DIŞI SEYAHATİNE ÇIKAN GÜMÜŞ, ARADAN GEÇEN 14 YILDA TAM 137 ÜLKEYİ ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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