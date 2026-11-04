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İyilik ve dayanışmayla minik Elif'in yeni yaşı kutlandı

Havza Sosyal Hizmet Merkezi, Lösemili Çocuklar Haftası ve İyilik Var etkinliğiyle lösemi tedavisi gören 4 yaşındaki Elif Pamuk’un doğum gününü sürpriz kutladı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İyilik ve dayanışmayla minik Elif'in yeni yaşı kutlandı

Havza'da minik Elif için doğum günü kutlaması:

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Lösemili Çocuklar Haftası ve İyilik Var etkinlikleri kapsamında lösemi tedavisi gören 4 yaşındaki Elif Pamuk için sürpriz bir doğum günü etkinliği düzenledi. Etkinliğin amacı, Elif’e moral vermek, yeni yaş sevincine ortak olmak ve yüzünde tebessüm oluşturmak olarak açıklandı.

Kutlamaya Havza Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Neslihan Keskin ile İlçe Tapu Müdürü Hatice Elverdi de katılarak destek verdi. Organizasyonda görevli ekipler, küçük sürprizlerle Elif’in özel gününü anlamlı kılmak için bir araya geldi.

Etkinliğin amacı ve verilen mesaj:

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, etkinlikte yaptığı konuşmada Lösemili Çocuklar Haftası’nın çocuklara yönelik farkındalığın artırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Güvendi, "Bugün burada Elif kızımızın doğum gününü kutlayarak onun mutluluğuna ortak olmak, yüzünde küçük de olsa bir tebessüm oluşturmak istedik." ifadelerini kullandı.

Güvendi ayrıca çocukların hayatına dokunmanın ve onların yanında olunduğunu hissettirmenin sosyal hizmet anlayışının temel taşlarından biri olduğunu belirterek, iyilik, sevgi ve dayanışmanın paylaştıkça çoğaldığına inandıklarını dile getirdi.

Kutlama anları ve kapanış:

Duygu dolu anların yaşandığı etkinlik, doğum günü pastasının kesilmesi ve katılımcıların ilettiği iyi dileklerle sona erdi. Organizasyon yetkilileri, böyle küçük etkinliklerin hastalık sürecindeki çocuklara moral sağlama ve ailelerine destek olma açısından önem taşıdığını belirtti.

MİNİK ELİF’İN YENİ YAŞINI KUTLAMA

MİNİK ELİF’İN YENİ YAŞINI KUTLAMA

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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