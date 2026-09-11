Denizden çöp şiş yaptı, Konyaaltı'ndaki plastik kirliliğine tepki gösterdi

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu dalışta gördüklerini görüntüledi

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirdiği dalışlarda sualtında biriken plastik atıkları görüntüleyip, topladıklarını dikkat çekici bir şekilde sergiledi. Gökoğlu, topladığı plastikleri birer birer şişe geçirerek hazırladığı "çöp şiş" ile plaj ziyaretçilerinin duyarsızlığına tepki gösterdi.

Yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki Konyaaltı Sahili boyunca yaptığı dalışlarda, sualtında çok sayıda pet şişe, pet bardak, ıslak mendil, sigara izmariti ve hatta iç çamaşırına kadar çeşitli atıkla karşılaştığını belirten Gökoğlu, iki gün üst üste dalış yapıp bir şişeyi doldurduklarını ve buna eşdeğer miktarda daha atık çıkardıklarını ifade etti.

Dalgaların kayalardaki etkisi ve mikroplastik tehlikesi:

Gökoğlu, denize atılan atıkların özellikle dibe çöktükten sonra kayalık alanlarda sıkıştığını ve dalgaların bu malzemeleri sürekli kayalara çarpıp öğütmesi nedeniyle bölgelerin bir tür mikroplastik öğütme makinesine dönüştüğünü vurguladı. Buna bağlı olarak plastiklerin zaman içinde küçük parçalara ayrılarak deniz ekosistemine uzun süreli zarar verdiğini söyledi.

"Denizin altında ne ararsan var" diyen Gökoğlu, izmaritlerden ambalaj atıklarına, pet bardaklardan ıslak mendillere kadar çok çeşitli atıkların dibe çökmüş veya kayaların arasında sıkışmış halde bulunduğunu aktardı. Ayrıca, deniz dibindeki boru ve setlerin etrafının da atıklarla kaplandığını, bir kısmının rüzgâr ve dalgalarla karaya taşındığını ancak büyük kısmının dibe çöktüğünü belirtti.

Vatandaşlara çağrı ve Antalya'ya yakışmayan manzara:

Konyaaltı'ndaki kirliliğin Antalya'ya yakışmadığını söyleyen Gökoğlu, atığını plajda bırakıp gidenleri eleştirdi: "Bunları atanlar bu ülkeyi seven insanlar değil. Ben öyle düşünüyorum artık. Ve kabullenemiyorum ben bu olayı." İnsanların yaşadıkları ortamı güzelleştirmesi gerektiğini, kirletmemesi gerektiğini vurgulayan öğretim üyesi, vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı.

Gökoğlu'nun görüntüleri ve topladığı atıkların sergilenmesi, Konyaaltı Sahili'nde ve benzeri kıyılarda bireysel sorumluluğun önemini bir kez daha hatırlattı. Uzun vadede deniz sağlığını korumanın, yalnızca yetkililerin değil plajı kullanan her bireyin davranışlarına bağlı olduğuna dikkat çekildi.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun dalışları, denizlerin korunmasına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla yapılan çalışmalara somut bir örnek oluşturdu ve çevre bilincinin güçlendirilmesi çağrısını yineledi.

Sualtı dalışı yapan profesör atıklardan çöp şiş yaptı, 'Bunu kabullenemiyorum' dedi