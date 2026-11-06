Denize kıyısı yok ama tezgahlar denizi aratmıyor

Bu sezon Elazığ’da tezgahlar, deniz kentlerinden gelen palamut ve diğer deniz ürünleriyle dolup taşıyor. Kentin coğrafi konumu denize uzak olsa da kurulan hızlı lojistik hattı sayesinde balıklar tazeliğini koruyarak sofralara ulaşıyor. Aynı zamanda Elazığ, alabalık üretiminde Türkiye’nin önde gelen merkezleri arasında yer alıyor; deniz ve tatlı su ürünlerinin birlikte bulunması şehir pazarlarını zenginleştiriyor.

deniz ürünleri hızlı lojistikle sofralarda:

Elazığ’a sevkiyat, özellikle Trabzon, Rize, Samsun ve Ordu merkezlerinden gerçekleştirilen gece yüklemeleriyle sağlanıyor. Nakliye sürecindeki hız ve organize lojistik, limandan indirilip kısa sürede tezgâhlara gelen balıkların tazeliğini korumasına imkan tanıyor. Bu sezon palamut bolluğu dikkat çekiyor; mevsimsel artış ve arz fazlalığı nedeniyle palamutun kilogram fiyatı dönem dönem 150 TL seviyelerine kadar geriledi. Ancak av sezonunun seyriyle fiyatlarda dalgalanma yaşanıyor ve zamanla artış görülebiliyor.

tezgahlardan vatandaşın tüketimine:

Elazığlı balıkçılardan Emrah Buluş, sektörün kentte uzun yıllardır var olduğunu ve bu yıl çeşidin fazlalaştığını söylüyor: "Üç asırdır burada balıkçılık yapıyoruz. Bu yıl balık çeşitlerimiz oldukça fazla, fiyatlar çok çok uygun." Buluş, palamut fiyatlarının mevsimsel hareketlilik gösterdiğini belirterek şu an için palamutun kilo fiyatının 250 TL civarına çıktığını aktardı. Buluş, vatandaşları balık tüketmeye davet ederek, "Gerçekten şu an ete, tavuğa kıyasladığınız zaman balık fiyatları çok çok uygun. Bir ailenin haftada ortalama bir sefer kesinlikle balık tüketmesi lazım" dedi.

Tezgâhlardaki çeşitlilik sadece deniz balıklarıyla sınırlı değil; Elazığ’ın güçlü alabalık üretimi ve tatlı su ürünleri de sofralara zenginlik katıyor. Sonuç olarak, denize kıyısı olmayan bir il olmasına rağmen Elazığlılar bu sezon hem deniz hem tatlı su balığı çeşitleriyle karşılaşıyor ve tüketim artışıyla balık pazarları hareketleniyor.

ELAZIĞ KAPALI ÇARŞI'DA BU SEZON YAŞANAN PALAMUT VE BALIK ÇEŞİTLİLİĞİ TEZGAHLARDAKİ FİYATLARI AŞAĞI ÇEKTİ. DENİZE KIYISI OLMAYAN KENTTE ESNAFLIK YAPAN EMRAH BULUŞ, LİMANLARDAN GÜNLÜK OLARAK GETİRİLEN PALAMUDUN KİLOGRAM FİYATININ BU YIL YAŞANAN YÜKSEK ARZ NEDENİYLE 150 İLA 250 TL ARASINDA İŞLEM GÖRDÜĞÜNÜ BELİRTTİ