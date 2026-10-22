Denizin içindeki kayaya kurulan Martıevi tulumla buluşma noktası oldu

Martıevi'nin konumu:

Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi Liman mevkiinde, denizin içindeki yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki kayanın üzerine yapılan ahşap baraka, sıra dışı konumuyla dikkat çekiyor. Yapı, kıyıya yaklaşık 20 metre ve limana 200 metre uzaklıkta yer alıyor ve karayolu bağlantısı olmadığı için yalnızca tekneyle ulaşılabiliyor.

Yapım süreci ve ulaşım:

Martıevi'nin inşasında kullanılan malzemeler, kayıklarla parça parça taşındı. Kayaya çıkış için bir merdiven kurulmasıyla birlikte gençler mekâna kayıklarla gelip gidiyor. İnşa sürecinin deniz koşullarında gerçekleşmesi, yapılan işin lojistik ve emek gerektirdiğini gösteriyor.

Gençlerin buluşma noktası ve kullanım amacı:

Mahalle gençlerinin kimseyi rahatsız etmeden tulum çalıp eğlenebilecekleri bir alan ihtiyacından doğan Martıevi, Karadeniz manzarası ve dalga sesleri eşliğinde tulum kültürünün yaşandığı bir buluşma noktası haline geldi. Denizin ortasındaki konum, mekâna gelenlere hem sessiz hem de doğal bir ortam sunuyor.

Martıevi’nin yapım sürecini ve kullanım amacını anlatan Serkan Ergin, buranın gençlerin kimseyi rahatsız etmeden tulum çalıp eğlenebilecekleri bir yer oluşturma düşüncesiyle yapıldığını belirtti. Ergin, Martıevi adını verdikleri barakanın kıyıdan yaklaşık 200 metre uzaklıktaki kayanın üzerinde bulunduğunu, karayolu bağlantısı olmadığı için tüm malzemelerin kayıklarla taşındığını ve şimdi de mekâna kayıklarla gidip geldiklerini anlattı. Kayaya ulaşıp merdivenle barakaya çıkıldığını, arkadaşlarıyla burada bir araya gelip tulum çalıp eğlendiklerini ve Karadeniz’in eşsiz manzarasının tadını çıkardıklarını ifade etti. Martıevi zamanla hem bir buluşma noktası oldu hem de Arhavi’nin dikkat çeken yerlerinden biri hâline geldi.

Tulum çalıp eğlenmek için denizdeki kayaya baraka yaptılar