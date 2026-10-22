Denizin ortasındaki kayaya kurulan Martıevi gençlerin tulum buluşma noktası oldu

Artvin’in Arhavi ilçesi Hacılar Mahallesi Liman mevkiinde, denizin içindeki yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki kayanın üzerinde inşa edilen ahşap baraka, sıra dışı konumuyla göze çarpıyor. Martıevi adı verilen yapı, kara yolu bağlantısı olmadan, yalnızca kayıklarla ulaşılabilen bir mekân olarak gençlerin tercih ettiği bir buluşma noktası haline geldi.

konum ve erişim:

Baraka kıyıya yaklaşık 20 metre, limana ise 200 metre mesafede bulunuyor. Yapıya ulaşım tekneyle sağlanıyor; inşasında kullanılan malzemeler de kayıklarla parça parça taşındı. Kayaya çıkış için kurulan merdiven, ziyaretçilere deniz üzerinde yükselen bu yapıya erişim imkanı veriyor. Haberde kıyıya yakınlığı için farklı ifadeler yer alsa da, yerel gençlerden Serkan Ergin barakanın kıyıdan yaklaşık 200 metre uzaklıktaki kayanın üzerinde olduğunu belirtiyor.

yapım süreci ve kullanım amacı:

Mahalleden bir grup genç, kimseyi rahatsız etmeden tulum çalıp eğlenebilecekleri bir alan oluşturma düşüncesiyle Martıevini inşa etti. Gençlerin aktardığına göre tüm malzemeler kayıklarla taşınırken, barakanın ahşap mimarisi ve deniz manzarası özellikle tercih edilme sebepleri arasında. Yapı, aynı zamanda dalga sesleri eşliğinde Karadeniz müziğini yaşatmak ve paylaşmak için kullanılan bir mekân haline geldi.

Martıevi, hem kıyıdan bakıldığında dikkat çeken konumu hem de gençlerin ortak kullanımına açık olması dolayısıyla Arhavi’de ilgi uyandırdı. Burayı kullananlar, kayıkla gidip geldikleri bu barakada tulum eşliğinde bir araya gelmenin, hem sosyal bir etkinlik hem de bölgenin kültürel yaşantısına katkı sağladığını söylüyor. Yapının ortaya çıkışı ve kullanımı, gençlerin mekân üretme çabasının örneği olarak öne çıkıyor.

ARTVİN’DE, GENÇLERİN KİMSEYİ RAHATSIZ ETMEDEN TULUM ÇALIP EĞLENMEK AMACIYLA DENİZDEKİ DEV KAYANIN ÜZERİNE İNŞA ETTİĞİ "MARTIEVİ", AHŞAP MİMARİSİ VE KARADENİZ MANZARASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR.