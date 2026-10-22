Dolar 49,6247 +0,01%
Euro 55,9127 +0,19%
Bist 11.565,73 -0,10%
Altın Gram 6.565,52 -0,84%
EUR/USD 1,1246 +0,10%
Brent Petrol 111,59 +2,55%
--°

Denizin ortasındaki kayaya kurulan Martıevi gençlerin tulum buluşma noktası oldu

Artvin'in Arhavi ilçesindeki kayalığın üzerine inşa edilen Martıevi, kayıkla ulaşılan ahşap barakada tulum eşliğinde Karadeniz kültürünü yaşatıyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Denizin ortasındaki kayaya kurulan Martıevi gençlerin tulum buluşma noktası oldu

Denizin ortasındaki kayaya kurulan Martıevi gençlerin tulum buluşma noktası oldu

Artvin’in Arhavi ilçesi Hacılar Mahallesi Liman mevkiinde, denizin içindeki yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki kayanın üzerinde inşa edilen ahşap baraka, sıra dışı konumuyla göze çarpıyor. Martıevi adı verilen yapı, kara yolu bağlantısı olmadan, yalnızca kayıklarla ulaşılabilen bir mekân olarak gençlerin tercih ettiği bir buluşma noktası haline geldi.

konum ve erişim:

Baraka kıyıya yaklaşık 20 metre, limana ise 200 metre mesafede bulunuyor. Yapıya ulaşım tekneyle sağlanıyor; inşasında kullanılan malzemeler de kayıklarla parça parça taşındı. Kayaya çıkış için kurulan merdiven, ziyaretçilere deniz üzerinde yükselen bu yapıya erişim imkanı veriyor. Haberde kıyıya yakınlığı için farklı ifadeler yer alsa da, yerel gençlerden Serkan Ergin barakanın kıyıdan yaklaşık 200 metre uzaklıktaki kayanın üzerinde olduğunu belirtiyor.

yapım süreci ve kullanım amacı:

Mahalleden bir grup genç, kimseyi rahatsız etmeden tulum çalıp eğlenebilecekleri bir alan oluşturma düşüncesiyle Martıevini inşa etti. Gençlerin aktardığına göre tüm malzemeler kayıklarla taşınırken, barakanın ahşap mimarisi ve deniz manzarası özellikle tercih edilme sebepleri arasında. Yapı, aynı zamanda dalga sesleri eşliğinde Karadeniz müziğini yaşatmak ve paylaşmak için kullanılan bir mekân haline geldi.

Martıevi, hem kıyıdan bakıldığında dikkat çeken konumu hem de gençlerin ortak kullanımına açık olması dolayısıyla Arhavi’de ilgi uyandırdı. Burayı kullananlar, kayıkla gidip geldikleri bu barakada tulum eşliğinde bir araya gelmenin, hem sosyal bir etkinlik hem de bölgenin kültürel yaşantısına katkı sağladığını söylüyor. Yapının ortaya çıkışı ve kullanımı, gençlerin mekân üretme çabasının örneği olarak öne çıkıyor.

ARTVİN’DE, GENÇLERİN KİMSEYİ RAHATSIZ ETMEDEN TULUM ÇALIP EĞLENMEK AMACIYLA DENİZDEKİ DEV KAYANIN...

ARTVİN’DE, GENÇLERİN KİMSEYİ RAHATSIZ ETMEDEN TULUM ÇALIP EĞLENMEK AMACIYLA DENİZDEKİ DEV KAYANIN ÜZERİNE İNŞA ETTİĞİ "MARTIEVİ", AHŞAP MİMARİSİ VE KARADENİZ MANZARASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tokat Pazarının kalbinde bir çınar: yerel belleğin yaşayan simgesi
images

Doğu'da öğleden sonra sağanak uyarısı: sürücüler sis ve görüşe dikkat
images

Gölbaşı'nda toplanan şişelerle çevre bilinci vurgulandı
images

Kovayı alıp ormana akın: Kastamonu'da kanlıca bolluğu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Üretimi gerleten bürokrasi: İzmir'de ruhsat ve hakediş süreçleri tıkanıyor

Yalova'da yol ayrımında minibüsün çarpmasıyla otomobil ikiye bölündü

Şarköy Gölcük Mahallesi'nde trafik kazası: sürücü yaşamını yitirdi, üç yaralandı

Orman yolunda alevlenen otomobil örtü yangınını tetikledi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi