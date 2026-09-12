Denizlerde bereket: palamut tezgâhlarda başköşeyi aldı

1 Eylül'de sona eren av yasağının ardından denize açılan balıkçılar, son yılların en yoğun palamut sezonlarından birini yaşadıklarını bildiriyor. Yeni av sezonunun ilk günlerinden itibaren görülen palamut bolluğu, tezgâhlara doğrudan yansıdı; bu yıl ayrıca erken çıkan hamsi de yerini aldı.

sezonun ilk günleri ve gözlemler:

Balıkçılar, palamutun mevsimsel avantajı nedeniyle talepte öne çıktığını belirtiyor. Palamutların sezonun başında genellikle 500–700 gram aralığında geldiği bildiriliyor; bazı avcılara göre şu anda ortalama ağırlık 600–700 gram civarında. Bu durumun balığın önümüzdeki dönemde büyümeye ve yağlanmaya devam edeceğinin işareti olduğu vurgulanıyor.

Hamsinin de tezgâhlara erken gelmesi yüzleri güldürdü. Hamsinin şu anda Marmara tarafından geldiği, bölgede palamut kadar baskın olmamakla birlikte satışa çıktığı kaydedildi. Çinakop, istavrit, çipura, levrek ve mezgit gibi diğer türler tezgâhlarda yer alıyor ancak palamut kadar yoğun ilgi görmüyor.

fiyatlama, beklenti ve balıkçıların değerlendirmeleri:

Fiyatlar balığın boyuna ve gramajına göre çeşitleniyor. Esnaf değerlendirmelerine göre palamut fiyatları kalite ve gramaja göre 50, 75, 100 ve 125 TL bandında değişirken bazı satış noktalarında ortalama tüketici fiyatının yaklaşık 100 TL civarında olduğu ifade edildi. Daha küçük palamutlar ise örneğin üç tanesi yaklaşık 200 TL civarında satılabiliyor.

Balıkçı Süleyman Çakır, sezonu ‘son yılların en bereketli sezonlarından biri’ şeklinde nitelendirerek palamut bolluğunun ve hamsinin erken çıkmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Çakır, geçen yıl palamutun yokluğuna dikkat çekerek palamutun bir yıl bol olup bir yıl olmayabildiğini hatırlattı ve bu bolluğun yaklaşık iki ay daha sürebileceği tahmininde bulundu.

Çetin Kavzoğlu ise avcılığın bu yıl güzel başladığını, palamutta talebin güçlü olduğunu söyledi. Kavzoğlu palamutların ilerleyen dönemde daha da büyüyerek 1 kilogramı aşmasını beklediklerini ve sezonun seyri konusunda önümüzdeki ayın sonuna kadar daha net verilerin ortaya çıkacağını belirtti.

Emin Avcı da palamutların şu anda 600–700 gram geldiğini, vatandaşın palamuda yönelmesi nedeniyle diğer türlerin gölgede kaldığını aktardı. Tuzlama için havaların daha soğuması ve balığın yağlanmasının beklendiğini söyleyen Avcı, hamsinin Marmara tarafından geldiğini ve bölgede de varlığının izlendiğini ifade etti.

Genel kanı, palamutun mevsiminde olmasının ve tüketicinin bu ürüne yönelmesinin satışları artırdığı yönünde. Esnaf, palamut bolluğunun sürdüğü sürece tezgâhlarda fiyat ve gramaj dağılımının dengeleneceğini, diğer türlerin ise talepte palamutun gerisinde kalmaya devam edebileceğini belirtiyor.

AV SEZONUNUN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE DENİZLERDE YAŞANAN PALAMUT BOLLUĞU, TEZGÂHLARA YANSIDI.