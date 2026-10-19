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Denizli basket Cenevre'de moral arıyor

Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup G Grubu üçüncü maçında 21 Ekim'de Cenevre'de Lions de Genve'ye konuk olacak; takımın önceliği savunma ve disiplinle galibiyet.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Denizli basket Cenevre'de moral arıyor

Denizli ekibi İsviçre deplasmanında önemli bir sınav verecek

FIBA Europe Cup G Grubu'nda yer alan Y. Denizli Basket, grubun üçüncü maçında 21 Ekim Çarşamba günü İsviçre temsilcisi Lions de Genve ile karşılaşmak üzere Cenevre'ye gitti. Mücadele 21.30'da başlayacak ve yeşil-siyahlılar için grup hedefleri doğrultusunda kritik bir sınav niteliği taşıyor.

maç geçmişi ve hedefler:

Denizli takımının Avrupa serüveni, kendi sahasında Slovakya temsilcisi BC Prievidza karşısında alınan galibiyetle başlamıştı. Ardından çıktıkları Benfica deplasmanında maç son bölümüne kadar direnç gösteren ekip, sahadan 96-91 mağlup ayrılmıştı. Bu sonuçların ardından takım, İsviçre'den galibiyetle dönerek Avrupa kupalarında moral bulmayı amaçlıyor.

teknik heyetin öncelikleri:

Başantrenör Zafer Aktaş yönetiminde takımın öncelikli vurgu, deplasmanda savunma direncini ve oyun disiplinini korumak olacak. Teknik heyet, özellikle Benfica karşılaşmasında maçın başında yapılamayan enerji ve savunma sertliğinin Cenevre'de sahaya yansımasını bekliyor.

Maç boyunca Denizli'nin ilk dakikalardan itibaren mücadele gücünü ortaya koyması, hücumda doğru tercihleri yapması ve konsantrasyonunu koruması büyük önem taşıyor. Kritik anlarda yapılan hataların en aza indirilmesi, galibiyet hedefinde belirleyici olacak.

Yeşil-siyahlıların Avrupa takviminde ayrıca 28 Ekim'de FIBA Europe Cup G Grubu'nda Azerbaycan temsilcisi LANDAU Lions ile bir karşılaşması daha bulunuyor; bu maç da grup sıralaması açısından önem taşıyacak.

Y. DENİZLİ BASKET, FIBA EUROPE CUP G GRUBU’NDAKİ ÜÇÜNCÜ MAÇINDA İSVİÇRE TEMSİLCİSİ LİONS DE...

Y. DENİZLİ BASKET, FIBA EUROPE CUP G GRUBU’NDAKİ ÜÇÜNCÜ MAÇINDA İSVİÇRE TEMSİLCİSİ LİONS DE GENVE’YE KONUK OLACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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