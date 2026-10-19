Denizli basket ikinci periyot düşüşünü telafi etmeye çalışıyor

Maçın değerlendirmesi ve Aktaş'ın tespiti

Y. Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, Trabzonspor karşılaşmasının ikinci periyodunda hem savunmada hem de hücumda beklenen performansı gösteremediklerini belirtti. Aktaş, bu bölümdeki düşüşün maçın momentumunu değiştirdiğini ve rakibin üstünlüğü ele geçirmesine yol açtığını ifade etti.

Teknik heyetin ve oyuncuların ikinci yarıda ortaya koyduğu mücadeleyi takdir eden Aktaş, takımın oyuna iki kez ortak olabildiğini ancak kritik anlarda top kullanımı ve hücum verimliliğinde istedikleri sonucu alamadıklarını vurguladı. Aktaş, oyuncularını ve ekibini çabaları için tebrik ederek, eksiklerin bu tür anlarda maçın kaderini etkilediğini söyledi.

İkinci periyot neden belirleyici oldu

Aktaş'ın işaret ettiği nokta, maçın kırılma anlarının savunma enerjisi ve hücum yüzdesi ile doğrudan ilişkili olduğu oldu. İkinci periyotta düşük enerji ve düşük hücum yüzdesi kombinasyonu, yüksek bütçeli ve geniş kadroya sahip bir ekip olan Trabzonspor'un ritmi kontrol etmesine olanak tanıdı. Bu dönemdeki verimsizlik, takımın saha içi dengelerini bozdu ve geri dönüşleri daha zor hale getirdi.

Geri dönüşler ve kritik anlar

Maçın ikinci yarısında Y. Denizli Basket'in sergilediği eforla iki kez geri dönmesi, takımın mücadeleci kimliğinin göstergesi olarak öne çıktı. Ancak Aktaş'ın işaret ettiği üzere, 'maç topunu kullanamama' durumu, hücum organizasyonlarında istenen kararların verilememesine ve fırsatların heba olmasına neden oldu. Bu tür anlarda saha içi liderlik ve soğukkanlılıkın önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Yoğun deplasman trafiği ve Avrupa hedefi

Y. Denizli Basket, lig programının ardından rotasını Avrupa arenasına çevirecek ve FIBA Europe Cup G Grubu kapsamında 21 Ekimde İsviçre temsilcisi Lions de Genve ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maç, takımın Avrupa kupasındaki iddiasını sürdürme açısından kritik öneme sahip.

Avrupa mücadelesinin ardından takım yeniden lig mesaisine dönecek ve 24 Ekimde Türk T. ile deplasmanda karşılaşacak. Ardından 28 Ekimde Bakü'de Landau Lions ve 31 Ekimde PAÜ Arena'da Galatasaray MCT Technic karşısında sahaya çıkacak olan yeşil-siyahlılar, kısa sürede art arda zorlu sınavlara girecekler.

Rotasyon ve fiziksel hazırlık önemi

Bu yoğun fikstür, oyuncuların fiziksel durumunu ve teknik ekibin rotasyon tercihlerini öne çıkarıyor. Aktaş da önümüzdeki deplasmanlarda mücadeleci kimliği sürdürmek istediklerini belirterek, zorlu koşullarda ayakta kalma vurgusu yaptı. Takım için hem maç içi tempo yönetimi hem de oyuncu dinlendirme stratejileri öncelikli konular olacak.

Sonuç olarak, Trabzonspor maçındaki ikinci periyot düşüşü, Denizli Basket için ders niteliğinde. Önümüzdeki deplasmanlar ve Avrupa programı, hem eksikleri giderme hem de takımın direnç ve rotasyon kapasitesini test etme fırsatı sunacak.

Y. DENİZLİ BASKET BAŞANTRENÖRÜ ZAFER AKTAŞ, TRABZONSPOR MAÇININ İKİNCİ PERİYODUNDA HEM SAVUNMADA HEM DE HÜCUMDA İSTEDİKLERİ PERFORMANSI ORTAYA KOYAMADIKLARINI BELİRTTİ.