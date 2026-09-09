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denizli basket üçlüklerle galatasaray'ı 93-89 yendi

Denizli Basket, üçlüklerle Galatasaray'ı 93-89 mağlup etti; Victor Bailey 29 sayı attı, Chimeze Metu diskalifiye oldu, Şehmus Hazer ve Oumar Ballo etkili görüntü verdi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

denizli basket üçlüklerle galatasaray'ı 93-89 yendi

maç özeti:

Türkiye liginde oynanan karşılaşmada Denizli Basket, son bölümde bulduğu üçlüklerle Galatasaray'ı 93-89 yenmeyi başardı. Maç boyunca tempo ve oyun tercihleri belirleyici olurken, Denizli dış atışlardan bulduğu skorlarla öne geçti; Galatasaray ise daha çok potaya yönelerek içerden cevap aradı.

üçlükler ve skor yükünü çekenler:

Denizli cephesinde keskin şutör Victor Bailey öne çıktı ve mücadeleyi 29 sayıyla tamamladı. Bailey, ilk yarıda dört üçlük isabetiyle 20 sayıya ulaşmıştı ve takımının skor yükünü sırtladı. Son beş dakikaya girildiğinde maç 77-76 iken Denizli'nin üst üste bulduğu uzun mesafe isabetleri, 4 dakika kala farkı 7 sayıya (83-76) kadar taşıdı ve müsabakanın kaderini belirledi.

dönüm anları ve diskalifiye:

Karşılaşmada Galatasaray'ın flaş transferlerinden Chimeze Metu, üçüncü çeyrekte aldığı iki teknik faulle oyun dışı kaldı. Bu gelişme Galatasaray'ın ritmini olumsuz etkiledi. Üçüncü periyodun başında Galatasaray 17-8'lik seriyle dönüp 4. dakikada Oumar Ballo ile 58-55 üstünlüğü sağladı; ancak periyot sonuna doğru Denizli toparlanıp son periyoda Y. Denizli Basket 75-59 önde girdi.

son bölüm ve kritik anlar:

Maçın son bölümünde her iki takım da skor üretmeye devam etti. Denizli, 35 saniye kala üçlükle skoru 89-83'e getirdi; kalan sürede savunmasını koruyup son düdüğe kadar üstünlüğünü sürdürdü ve mücadeleyi 93-89 ile kazandı. Galatasaray'da Şehmus Hazer ve Oumar Ballo maç içinde etkili anlar gösterse de takımın geri dönmesi için Metu'nun yokluğu belirleyici oldu.

Pozzecco'nun mola tercihleri, özellikle ikinci çeyrekte Denizli'nin 6 sayılık farkı azaltmaya çalıştığı anlarda dikkat çekti. Karşılaşma genelinde Denizli'nin dış atış etkinliği ile Galatasaray'ın pota içi ısrarı maçın karakterini belirledi.

Y. DENİZLİ BASKET, GLORİA CUP’TA BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ÖNDE OYNADIĞI MAÇTA 16 ÜÇLÜK İSABETİYLE...

Y. DENİZLİ BASKET, GLORİA CUP’TA BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ÖNDE OYNADIĞI MAÇTA 16 ÜÇLÜK İSABETİYLE GALATASARAY MCT TECHNİC’İ 93-89 YENDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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