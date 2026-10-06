Denizli Büyükşehir dijital erişimi kolaylaştıran yeni siteyi yayına aldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışını dijital dünyaya taşıyarak resmi internet sitesini yeniledi. www.denizli.bel.tr adresinde yayına alınan yeni tasarım, modern arayüz, pratik işlem süreçleri ve zengin içerik akışıyla belediye hizmetlerine daha hızlı erişim sağlıyor.

kullanıcı dostu arayüz ve işlem kolaylıkları:

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından hazırlanan yeni sitede estetik ile işlevsellik birlikte ele alındı. Modern fontlar ve okunabilir tipografik tercihler, sitenin her yaş grubundan kullanıcının bilgilere rahat ulaşmasını amaçlıyor. Güncellenen kategori sekmeleri ve dinamik haber akışı sayesinde belediye projeleri, kültürel etkinlikler ve duyurular anlık olarak takip edilebiliyor.

Geçmişte karmaşık olabilen işlem süreçleri sadeleştirildi; vatandaşlar e-Belediye hizmetleri, borç sorgulama, başvurular ve sosyal destek bilgilerine daha kısa adımlarla ulaşabiliyor.

erişilebilirlik profili ve kapsayıcılık:

Yenilenen sitede öne çıkan özelliklerden biri kapsamlı Erişilebilirlik Profili. Disleksi, görme bozukluğu, renk körlüğü, DEHB, epilepsi ve motor beceri farklılıkları olan kullanıcıların ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan bu menüde; yazı boyutu, satır ve harf aralığı, yüksek kontrast, özel okuma kılavuzları ve odak vurguları gibi sayısız özelleştirme seçeneği sunuluyor.

Bu düzenlemeler, kentin sunduğu kamusal ve idari hizmetlerin toplumun tüm kesimleri için eşit ve engelsiz bir dijital deneyimle erişilebilir olmasını sağlıyor.

şehir kimliği ve içerik zenginliği:

denizli.bel.tr, yalnızca idari işlemlere yönelik bir portal olmanın ötesine geçerek kentin ruhunu dijital ortama taşıyor. Ana sayfada öne çıkan "Mutlu İnsanların Şehri", "Üreten İnsanların Şehri", "Sanat Şehri" ve "Ege Şehri Denizli" temaları aracılığıyla Denizli’nin tarihi, doğal güzellikleri, kültürel mirası ve sosyal yaşamına dair tanıtıcı içerikler ziyaretçilere sunuluyor.

Hızlı, güvenli ve mobil uyumlu altyapıyla hizmete açılan yeni web sitesi, vatandaşların ihtiyaç duyduğu bilgi ve hizmetlere daha anlaşılır ve etkin bir şekilde ulaşmasını hedefliyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, VATANDAŞ ODAKLI HİZMET ANLAYIŞINI DİJİTAL DÜNYAYA TAŞIYARAK RESMİ İNTERNET SİTESİNİ YENİLEDİ. MODERN ARAYÜZÜ, PRATİK İŞLEM SÜREÇLERİ, GÜNCELLENEN SEKMELERİ VE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ İÇERİK AKIŞIYLA KULLANICI DOSTU BİR KİMLİĞE BÜRÜNEN YENİ WEB SİTESİ, BELEDİYE HİZMETLERİNE HIZLI VE KOLAY ERİŞİM İMKANI SUNUYOR.