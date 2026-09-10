Denizli büyükşehirden yeni eğitim yılında öğrenci ve ailelere kapsamlı destek ağı

Denizli Büyükşehir okulların açıldığı dönemde eğitim desteğini genişletti

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte okul öncesinden üniversiteye hazırlık aşamasına kadar uzanan kapsamlı destek paketini sürdürüyor. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu öncülüğünde yürütülen çalışmalar, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve ailelerin ekonomik yükünü azaltmayı hedefliyor.

Okul öncesi eğitim ve Güneşli Günler merkezleri:

Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri, Fatih, Pelitlibağ, Kayıhan, Aktepe, Karahasanlı, Selçukbey ve Karşıyaka mahallelerinde hizmet veriyor. Bu merkezlerde 3-6 yaş grubuna yönelik oyun ve etkinlik atölyeleri ile çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve motor gelişimleri destekleniyor. Aynı zamanda çalışan annelere güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamı sağlanıyor.

Akademik destek merkezleri ve sınav hazırlığı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri, ilköğretim öğrencilerinden TYT-AYT'ye hazırlanan lise düzeyine kadar kapsamlı akademik destek sunuyor. M. Akif Ersoy, Fatih, Karaman, Kayıhan, Yenişehir, Gökpınar, Anafartalar, Aktepe ve Atalar olmak üzere 9 merkezde, MEB müfredatına uygun konu anlatımları, branş öğretmenleri eşliğinde test çözümleri, aylık deneme sınavları ve analizleri ile bireysel rehberlik hizmetleri veriliyor.

LGS'ye hazırlanan öğrenciler için çalışma kampları düzenleniyor; veli buluşmaları ve ev ziyaretleriyle öğrenim süreçleri yakından takip ediliyor. Kayıt yaptıran tüm öğrenciler bu hizmetlerden ücretsiz faydalanıyor, deneme sınavları ve yardımcı kaynak kitapları da Belediye karşılıyor.

Çavuşoğlu Modeli ile beslenme desteğinin kapsamı genişledi:

Türkiye'ye örnek olan "Çavuşoğlu Modeli" Beslenme Desteği Projesi, yeni dönemde ortaokul 5. sınıf öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletildi. İlkokul 1-4. sınıf ile 5. sınıf öğrencileri için beslenme yardımı verilmeye devam edecek. Başvurular yıl boyunca açık tutuluyor; başvurular belediyenin resmi sitesindeki "Başvurular" sekmesinden veya https://apps.denizli.bel.tr/okulbeslenmeyardimibasvuru/ adresinden online yapılabiliyor. Önceki dönemde destek alan hak sahiplerinin yeniden başvuru yapmasına gerek yok.

Ulaşım, kırtasiye, eşofman ve sınav desteği:

Büyükşehir, eğitim masraflarını azaltmak amacıyla farklı alanlarda da destek sağlıyor. Ortaokul, lise, çıraklık ve dershane öğrencileri ile koruyucu aile yanında kalan ve devlet korumasındaki 7-18 yaş grubu çocuklara 44 binişlik ücretsiz ulaşım desteği veriliyor. Sınava hazırlananlara YKS ve KPSS sınav ücreti desteği ile test kitabı yardımı sunuluyor. İlkokula yeni başlayanlar için kırtasiye malzemeleriyle hazırlanmış "Okula Merhaba" çantaları dağıtılırken, 9. sınıfa başlayan öğrencilere eşofman takımı ve tişört desteği sağlanıyor.

Engelli bireylere yönelik eğitim ve spor hizmetleri:

Denizli Büyükşehir bünyesindeki Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi, yıl boyunca devam eden programlarla özel bireylerin yaşamına katkı sunmaya devam ediyor. Merkezde Görme Engelliler Eğitim Ünitesi ile işaret dili eğitimi, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yürütülüyor; böylece engelli çocuk ve gençlerin eğitim ve sosyal yaşama katılımı destekleniyor.

Belediyenin başta aileler olmak üzere öğrencilerin ihtiyaçlarını odağına alan bu çok yönlü hizmetleri, yeni eğitim döneminde de kamuoyunun erişimine açık tutuluyor ve başvurularla sistemli bir takip mekanizması işletiliyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, OKUL ÖNCESİNDEN ÜNİVERSİTEYE UZANAN EĞİTİM YOLCULUĞUNDA ÇOCUK VE GENÇLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR. EĞİTİM HİZMETLERİNİ YENİ DÖNEMDE GENİŞLETEN BÜYÜKŞEHİR, ÜCRETSİZ KURS, BESLENME, ULAŞIM, KIRTASİYE VE SINAV DESTEKLERİYLE BİNLERCE ÖĞRENCİ VE AİLESİNİN YÜKÜNÜ HAFİFLETİYOR.