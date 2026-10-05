eczacıbaşı ve samsung c&t yenilenebilir enerjide ortak yatırım için çerçeve anlaşması imzaladı

İş birliği anlaşması

Enerji yatırımlarında uluslararası iş birlikleri artarken, Eczacıbaşı Enerji Yatırımları ile Samsung C&T arasında yenilenebilir enerjiye yönelik bir çerçeve anlaşma imzalandı. Anlaşma, iki kurumun proje geliştirme, yatırım ve proje finansmanı alanlarındaki yetkinliklerini bir araya getirerek uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyor.

İmza ve hedefler:

Çerçeve anlaşma 28 Eylül tarihinde İstanbul'da düzenlenen törenle imzalandı. Taraflar, Türkiye ve Avrupa pazarlarında ortak yatırım fırsatlarını değerlendirecek ve uygun projelerde birlikte yatırım yapma imkanlarını araştıracak. Anlaşma, hem Eczacıbaşı'nın sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemeyi hem de uluslararası büyüme fırsatlarını hızlandırmayı amaçlıyor.

Liderlerin değerlendirmesi:

Burak Sevilengül: Eczacıbaşı olarak sürdürülebilirliği iş yapış biçimimizin ve gelecek stratejimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Enerji dönüşümü de bu yaklaşımın en önemli unsurlarından biri. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla bir yandan Topluluğumuzun enerji dönüşümünü desteklerken, diğer yandan enerji sektöründe uzun vadeli değer oluşturabileceğimiz yeni büyüme fırsatlarını değerlendiriyoruz. Samsung C&T gibi enerji ve altyapı yatırımları alanlarında güçlü, uluslararası deneyime sahip bir şirketle attığımız bu adım, yenilenebilir enerji alanındaki hedeflerimizi Türkiye’nin ötesine taşıma vizyonumuz açısından da büyük önem taşıyor. Eczacıbaşı’nın yatırım ve proje geliştirme yetkinliği ile Samsung C&T’nin küresel deneyimini bir araya getirerek yenilenebilir enerjide uzun vadeli değer oluşturabileceğimize inanıyoruz.

Yetkinliklerin birleşimi:

Steve Seung Chan Jung: Şirket olarak 2012 yılından beri Türkiye’de sağlık, enerji, altyapı ve ulaştırma projelerine yaptığımız yatırımları, Eczacıbaşı Enerji Yatırımları ile kurduğumuz bu iş birliği ile genişletmeyi amaçlıyoruz. Türkiye ve Avrupa’daki yenilenebilir enerji yatırım fırsatlarını birlikte değerlendireceğimiz bu iş birliği ile tarafların tamamlayıcı yetkinliklerinden yararlanarak sürdürülebilir değer oluşturacak projelerin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Şirket olarak ileriki dönemlerde de enerji ve altyapı alanlarında Türkiye’deki yatırımlarımızı devam ettirerek Türkiye ekonomisine olan inancımızı ve katkımızı sürdürmeyi planlıyoruz.

Bu iş birliği, Eczacıbaşı Enerji Yatırımları'nın Topluluk içi enerji dönüşümünü destekleme amacı ve yurt içi ile yurt dışı projelerde büyüme stratejisiyle paralel ilerliyor. Şirket özellikle güneş enerjisi projelerine odaklanıyor ve proje geliştirme, yatırım ile işletme alanlarındaki kapasitesini uluslararası ortaklıklarla güçlendirmeyi planlıyor.

Öne çıkan nokta: Anlaşma, iki tarafın tamamlayıcı uzmanlıkları ile Türkiye ve Avrupa pazarlarında yeni yenilenebilir enerji yatırımlarının önünü açmayı hedefliyor.

ECZACIBAŞI TOPLULUĞU CEO’SU BURAK SEVİLENGÜL (SOLDA) VE SAMSUNG C&T ORTA & DOĞU AVRUPA VE TÜRKİYE DİREKTÖRÜ STEVE SEUNG CHAN JUNG (SAĞDA) İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASINA İMZA ATTI.