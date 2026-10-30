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Denizli için yeni hedef: gıda ihtisas sanayi sitesiyle katma değer artışı

DTO Başkan Vekili Ali Taşevli, tarımda teknoloji ve sektör iş birliğinin önemini vurgulayarak bin 200 dönümlük Gıda İhtisas Sanayi Sitesi hedefini açıkladı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 13:40

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EDİTÖR: Berk Doğan

Denizli için yeni hedef: gıda ihtisas sanayi sitesiyle katma değer artışı

DTO'nun vizyonu ve hedefi:

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkan Vekili Ali Taşevli, tarımda teknoloji kullanımının ve sektörler arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Taşevli, Denizli’de üretilen değerin yine Denizli’de büyümesi ve buradan dünyaya ulaşması gerektiğini vurguladı ve bunun için üretici, sanayici ve tüccarın aynı hedefte buluşmasının şart olduğunu söyledi.

tarımda teknoloji ve sürdürülebilirlik:

Taşevli, iklim krizi, nüfus artışı, azalan su kaynakları ve ekilebilir arazi kayıplarının tarımda teknolojik dönüşümü kaçınılmaz kıldığını belirtti. Modern tarım makinelerinin üreticilere maliyet, zaman ve kaynak kullanımı açısından avantaj sağladığını ifade ederek, "Tarım makineleri artık yalnızca toprağı işleyen araçlar değildir. Üreticinin maliyetini azaltan, zaman kazandıran, suyu ve enerjiyi daha verimli kullanmasını sağlayan teknolojik çözümlerdir" dedi.

gıda ihtisas sanayi sitesi projesi:

Taşevli, DTO’nun yeni hedefinin Gıda İhtisas Sanayi Sitesi kurmak olduğunu açıkladı. Projenin bin 200 dönümlük geniş bir alanda ve Geri Dönüşüm Sanayi Sitesi ile beraber planlandığını belirtti. Amaç, tarımsal ürünlerin şehirde işlenmesi, katma değerinin artırılması ve daha geniş pazarlara ulaşmasıdır.

DTO’nun üyelerini yeni teknolojiler ve ticari fırsatlarla buluşturmak için yürüttüğü çalışmalardan da bahseden Taşevli, son üç yılda 2 bini aşkın iş insanının ulusal ve uluslararası fuarlara katılımına katkı sağlandığını söyledi. Her yıl düzenlenen fuar organizasyonlarıyla üyelerin yeni pazarlara erişiminin desteklendiğini dile getirdi.

Taşevli, projenin başarıya ulaşması için yerel aktörlerin koordinasyonunun önemine işaret ederek, üreticinin ürününü daha yüksek değerle satabilmesi ve sanayicinin rekabet gücünün artması için ortak hareket etme çağrısı yaptı.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) BAŞKAN VEKİLİ ALİ TAŞEVLİ, TARIMDA TEKNOLOJİ KULLANIMININ VE SEKTÖRLER...

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) BAŞKAN VEKİLİ ALİ TAŞEVLİ, TARIMDA TEKNOLOJİ KULLANIMININ VE SEKTÖRLER ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEREK "DTO OLARAK HEDEFİMİZ, DENİZLİ’DE ÜRETİLEN DEĞERİN YİNE DENİZLİ’DE BÜYÜMESİ VE BURADAN DÜNYAYA ULAŞMASIDIR" DEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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