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Kadın girişimciler kurulundan eğitim ve tarım projelerine hazırlık

TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu'nun ekim toplantısında eğitim ve ziyaretler değerlendirildi; yapay zeka semineri ile 'Tarımda kadın eli' projesi planlandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kadın girişimciler kurulundan eğitim ve tarım projelerine hazırlık

Toplantının açılışı ve amaçları:

TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ekim ayı olağan toplantısı, TOBB İl KGK Başkanı Kübra Alioğulları başkanlığında ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantı, ekim ayındaki faaliyetlerin değerlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin eğitim ile proje planlamalarının netleştirilmesi amacıyla yapıldı.

Ekim faaliyetlerinin değerlendirilmesi:

İcra kurulu üyelerinin katıldığı ilk bölümde, geride kalan faaliyetler tek tek ele alındı. 13 Ekim tarihinde ETSO ev sahipliğinde düzenlenen "Kadın Gücü ile Kalkınma Projesi" kapsamındaki dış ticaret eğitimi, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile UKODER iş birliğinin değerlendirmeye alındığı başlıca etkinlik oldu. Ayrıca 20 Ekimde düzenlenen "Güncellenen Girişimcilik Destekleri Bilgilendirme Toplantısı"nın çıktıları ile kurula yapılan kurumsal ziyaretlerin sonuçları hakkında da görüş alışverişi yapıldı.

Gelecek dönem planları ve proje hazırlıkları:

Toplantının ikinci bölümünde, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek etkinliklerin hazırlıkları ele alındı. İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) tarafından düzenlenecek olan 4 Kasım 2026 tarihli "Mert Başaran ile Yapay Zeka ve Finansal Okuryazarlık" konulu seminerin hazırlık aşamaları Kübra Alioğulları ve icra kurulu üyeleri tarafından değerlendirildi. Seminerin içerik, tanıtım ve katılımcı hedefleri üzerine planlama yapıldı.

Gündemin bir diğer öncelikli maddesi ise "Tarımda kadın eli" projesiydi. Proje, Atatürk Üniversitesi, ETSO, Yakutiye Kaymakamlığı, Yakutiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde ilerletilecek. Oda adına ileriki dönem başvurusu yapılacak proje için teknik hazırlıkların koordineli bir şekilde planlanması kararı alındı.

Toplantıda ayrıca eğitim programlarının uygulanması, iş birliği yapılacak kurumlarla iletişim kanallarının güçlendirilmesi ve kurula gelen taleplerin önceliklendirilmesi konularında mutabakata varıldı. Kurul üyeleri, alınan kararların uygulanmasına yönelik takvim ve sorumluluk dağılımının kısa süre içinde netleştirileceğini bildirdi.

TOBB ERZURUM KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU (KGK) EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTISI, TOBB İL KGK BAŞKANI KÜBRA...

TOBB ERZURUM KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU (KGK) EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTISI, TOBB İL KGK BAŞKANI KÜBRA ALİOĞULLARI BAŞKANLIĞINDA ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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