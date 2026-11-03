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Denizli ihracatçılar birliği'nden Ahmet Nazif Zorlu için taziye mesajı

DENİB Başkanı Osman Uğurlu, Babadağ’dan dünya çapına ulaşan Zorlu Holding Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 15:53

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EDİTÖR: Berk Doğan

Denizli ihracatçılar birliği'nden Ahmet Nazif Zorlu için taziye mesajı

DENİB başkanı Uğurlu'nun taziye mesajı:

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu, Babadağ’dan başlayan ve uluslararası başarıya uzanan iş yaşamıyla tanınan Ahmet Nazif Zorlu için taziye mesajı yayımladı. Uğurlu, merhumun Türk sanayisi ve ihracatına yaptığı katkılara dikkat çekti.

sanayi ve ihracata katkıları:

Uğurlu, genç yaşta başladığı ticaret hayatıyla azmi ve girişimci kimliği sayesinde Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından birini yaratan Zorlu’nun, tekstilden elektroniğe, beyaz eşyadan enerji ve gayrimenkule kadar pek çok alanda yatırımlar yaptığını, binlerce kişiye istihdam sağladığını belirtti. Konuşmasında şunları vurguladı: "Hayata geçirdiği yatırımlarla ülkemizin üretim kapasitesinin gelişmesine, Türk markalarının dünya pazarlarında güçlenmesine ve ihracatımızın artmasına önemli katkılar sundu. Üretime ve istihdama verdiği önemle yalnızca şirketler büyütmekle kalmadı, Türkiye ekonomisine uzun yıllar değer kattı" dedi.

sosyal sorumluluk ve eğitim vurgusu:

Uğurlu, merhumun sosyal sorumluluk alanındaki duyarlılığına ve eğitime verdiği desteğe de dikkat çekti. Sözlerine şu ifadelerle devam etti: ‘Önce ülkem, sonra kurumum, sonra ailem’ anlayışıyla ülkesine yatırım yapmayı ve yeni iş imkânları oluşturmayı öncelik haline getiren Zorlu, kurduğu vakıf aracılığıyla eğitime verdiği desteklerle de binlerce gencin hayatına dokundu. Babadağ’dan dünyaya uzanan başarı hikâyesi, ülkemize kazandırdığı sanayi yatırımları, oluşturduğu istihdam ve ihracata sağladığı katkılarla daima hatırlanacak.

Mesajının sonunda Uğurlu, taziye dileklerini ileterek, "Denizli’mizin yetiştirdiği değerli iş insanı Ahmet Nazif Zorlu’ya Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Zorlu Holding camiasına, tüm çalışanlarına ve iş dünyasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

DENİB BAŞKANI OSMAN UĞURLU

DENİB BAŞKANI OSMAN UĞURLU

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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