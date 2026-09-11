Denizli OSB'den çalışan ve ailelere yönelik kapsamlı eğitim protokolü

Denizli OSB ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü protokolü imzaladı

Denizli Valiliği öncülüğünde yürütülen 'Üreten Eller Güçlü Aileler Projesi' kapsamında, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Maarif Modeli Aile Okulu Konferansları çerçevesinde Denizli Organize Sanayi Bölgesi ile Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, bölgede çalışanların ve onların ailelerinin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Protokol, Denizli İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan ile Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu tarafından imzalandı. Denizli OSB Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen törende, Denizli OSB Yönetim Kurulu üyeleri ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri hazır bulundu.

Projenin kapsamı:

İş birliği çerçevesinde, Denizli OSB’de çalışanların ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik çok yönlü eğitim ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek. Planlanan başlıklar arasında aile içi iletişim, çocuk ve ergen gelişimi, değerler eğitimi, dijital okuryazarlık, bağımlılıkla mücadele, psikolojik dayanıklılık, sağlıklı yaşam ve finansal okuryazarlık yer alıyor. Bu çalışmaların amacı, çalışanların ve ailelerinin sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek, aile bağlarını güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmaktır.

Yaymanoğlu'nun vurguları:

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu törende, sanayinin yalnızca üretim, ihracat, teknoloji ve istihdamdan ibaret olmadığını belirterek, "Sanayinin en önemli gücü insandır" ifadesini kullandı. Yaymanoğlu, insanların güçlü olmasının iş yaşamındaki başarı ile sınırlı kalmayıp; aile, sosyal hayat, değerler ve geleceğe duyulan güvenle mümkün olduğunu söyledi ve OSB olarak çalışanların yaşamının her alanına katkı sağlamayı önemsediklerini aktardı.

Yaymanoğlu, projenin çalışanlar ve aileleri için kıymetli olduğunu vurgulayarak; aile içi iletişimden dijital okuryazarlığa, bağımlılıkla mücadeleden psikolojik dayanıklılığa kadar geniş bir yelpazede eğitimler planlandığını dile getirdi. Ayrıca, aile kurumunun korunması ve çocukların sağlıklı ortamlarda yetişmesinin önemine dikkat çekti.

Başkan Yaymanoğlu, Denizli OSB’nin eğitim yatırımlarına ilişkin olarak DOSTEK Koleji, DOSTEM Mehmet Abdülkadir Uslu Mesleki Eğitim Merkezi ve PAÜ Denizli OSB Meslek Yüksekokulu gibi projeleri hatırlatarak, bu protokolle eğitime ve toplumsal gelişime bakışlarını daha da genişlettiklerini belirtti. Yaymanoğlu, protokolün hazırlanmasında emek verenlere teşekkür ederek, "İmzaladığımız protokolün Denizli’mize, sanayicilerimize, çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Denizli OSB’nin bilgi, tecrübe ve imkânlarını bir araya getirmesiyle projeden çıkacak sonuçların, bölgede çalışanların ve ailelerinin yaşam kalitesine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

DENİZLİ VALİLİĞİ ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN "ÜRETEN ELLER GÜÇLÜ AİLELER PROJESİ" KAPSAMINDA, T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAARİF MODELİ AİLE OKULU KONFERANSLARI ÇERÇEVESİNDE DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İLE DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.