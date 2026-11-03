kızılinler bal kabağına coğrafi işaret belgesi verildi

Tescil belgesi Eskişehir Ticaret Borsası'nda takdim edildi

Eskişehir’in ünlü Kızılinler Bal Kabağı için alınan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak tarafından Vali Dr. Erdinç Yılmaz ile Borsa Başkanı Ahmet Oğuz'a takdim edildi. Tören, Eskişehir Ticaret Borsası’nda düzenlenen "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Takdim Töreni ve Coğrafi İşaret Sergisi" kapsamında gerçekleştirildi.

törenin içeriği ve sergi:

Programda tescil belgesinin takdimi dışında, kentin tescilli ürünlerinin yer aldığı özel bir sergi de açıldı. Törene Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Oğuz ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

eskişehir’in tescilli ürünleri ve sayı:

Son tescille birlikte Eskişehir’in tescilli coğrafi işaret sayısı 15e yükseldi. Kentin tescilli ürünleri arasında Eskişehir Lüle Taşı, Eskişehir Met Helvası, Eskişehir Simidi, Eskişehir Çiğböreği (Çibörek), Kızılinler Bal Kabağı, Sivrihisar Arabaşı, Sivrihisar Cebesi, Sivrihisar Dövme Sucuğu, Sivrihisar Höşmerim Tatlısı, Sivrihisar Kelem Dolması, Sivrihisar Kilimi, Sivrihisar Muska Baklavası, Sivrihisar Sarkası, Sivrihisar İncili Küpe ve Sorkun Çömleği yer alıyor.

valinin vurguları:

Törende konuşan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, coğrafi işaretin ürün ve üretici korumasındaki rolüne vurgu yaparak şunları söyledi:

"Eskişehir’in kimliği yalnızca tarihî yapılarında değil; toprağında, mutfağında, atadan miras el emeğinde ve kuşaktan kuşağa aktarılan tariflerinde saklıdır. Coğrafi işaret; bir ürünü kayıt altına almanın ötesinde, toprağını, iklimini, ustasının emeğini ve itibarını koruyan bir kalkan, tüketiciye güven, üreticiye ise hak ettiği değeri kazandıran bir belgedir. Artık başka bir yerin kabağı ’Kızılinler’, sucuğu ’Sivrihisar’ diye satılamayacaktır. Ancak tescil bir son değil, asıl başarı üreticinin kazancında, esnafın iş hacminde ve şehrin marka değerinde ölçülür.

Bugün Eskişehir’in tescilli coğrafi işaret sayısı 15’tir, beş ürünün ise başvuru süreci devam etmektedir. Bu tescillerin dokuzu köklü ilçemiz Sivrihisar’dandır. Çiğbörek 2012’de bu yolculuğu başlatan ilk tescilimiz olmuş, onu met helvası, Eskişehir simidi ve 1999’dan beri dünyayı tanıtan lületaşı izlemiştir. Geçen yıl tescillenen Kızılinler bal kabağı ile 7-8 yüzyıllık hafızayı taşıyan Mihalıççık Sorkun çömleği bu zenginliğin simgeleridir. İnönü, Beylikova ve Seyitgazi ilçelerimizden manda kaymağı, mühürlü kavun, sancar fasulyesi ve kozalak yoğurdu gibi yeni umutlar doğarken; Balaban Kebap Köfte tescil sürecinin son virajındadır" dedi.

siyasi ve kurum açıklamaları:

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Anadolu’nun endemik bitki zenginliği ve pazar kültürüne dikkat çekerek Türkiye’de 13 bin 700 bitki türü ve bunların 3 bin 700'ünün endemik olduğunu, Eskişehir’de ise 221 tür bulunduğunu belirtti ve tescil sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ise coğrafi işaretin ilin ve bölgenin zenginliği olduğunu vurgulayarak, "Türk Patent ve Marka Kurumu olarak tescillediğimiz patentler, markalar ve tasarımlar şirketlerin veya şahısların başvurularıdır. Ancak coğrafi işaret bir şahsın değil, o ilin ve bölgenin kendi zenginliğidir. Türkiye olarak coğrafi işaret sayısında dünyada çok zengin bir ülkeyiz. Bin 912 coğrafi tescille Çin’den sonra dünyada ikinci, Avrupa’da ise en fazla tescile sahip ülkeyiz. Bunların Avrupa tescil süreçlerini de takip ediyoruz; Avrupa Birliği’nde tescillediğimiz 46 ürünümüz var ve AB dışındaki ülkeler arasında bu alanda dünyada üçüncü sıradayız." ifadelerini kullandı.

borsa başkanının beklentileri:

Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Oğuz, şehirle özdeşleşmiş Balaban Kebabı için yapılan coğrafi işaret başvurusunun tamamlandığını ve tescil belgesini almak için gün saydıklarını belirtti. Oğuz, şehrin değerlerini markalaştırma kararlılığını vurgulayarak törene ve sergiye emeği geçenlere teşekkür etti ve etkinliğin tarım, üretici ve esnaf için bereketli olmasını diledi.

Tören, kentteki üreticilerin, akademisyenlerin ve yetkililerin bir araya geldiği bir platform olarak Eskişehir’in kültürel mirasının korunması ve yerel ekonominin güçlendirilmesi yönünde mesajlar verdi.

ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN TÖRENDE "KIZILİNLER BAL KABAĞI" İÇİN ALINAN COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİ, TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANI PROF. DR. MUHAMMED ZEKİ DURAK TARAFINDAN VALİ DR. ERDİNÇ YILMAZ İLE BORSA BAŞKANI AHMET OĞUZ'A TAKDİM EDİLDİ.