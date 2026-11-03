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Trabzon gazetecilerinden Diyarbakır'da kültür köprüsü hamlesi

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti heyeti, Güneydoğu ziyaretleri kapsamında Diyarbakır'da tarihi mekânları inceledi, Vali Murat Zorluoğlu ile buluştu.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 14:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Trabzon gazetecilerinden Diyarbakır'da kültür köprüsü hamlesi

Diyarbakır buluşmasının amacı:

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti heyeti, 'Güneydoğu Anadolu Kültür, Tarih ve Medya Buluşması' programı kapsamında Diyarbakır'a çıkarma yaptı. Heyetin hedefi, kentin tarihi dokusunu yerinde görmek ve iki şehir arasındaki kültürel ve mesleki bağları güçlendirmekti. Program çerçevesinde Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ile bir araya gelindi; buluşma samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Vali Zorluoğlu'nun değerlendirmesi:

Murat Zorluoğlu buluşmada, 'Diyarbakır; tarihi, kültürü, medeniyetler beşiği kimliği ve misafirperverliğiyle her köşesinde ayrı bir hikaye barındıran müstesna bir şehirdir. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin bu anlamlı ziyareti, Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu arasında kurulan gönül köprülerini daha da sağlamlaştırmaktadır. Basın mensuplarımızın sahada yazdığı her satır, bu toprakların gerçek potansiyelini ve kardeşlik iklimini tüm ülkeye duyurmakta büyük bir rol oynamaktadır' dedi.

Hediye takdimi ve mesajlar:

Kahvaltı ve sohbetlerin ardından Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, Vali Zorluoğlu'na Trabzonspor'un resmi formasını ve Karadeniz kültürünü yansıtan hediyeler takdim etti. Ersen Küçük, Diyarbakır'ın tarihi zenginlikleri karşısındaki hayranlıklarını ifade ederek, valiye misafirperverliği için teşekkür etti ve geziyle amaçlanan mesleki dayanışma vurgulandı.

Ziyaret rotası ve programın devamı:

Program, hatıra fotoğrafları ve iyi dileklerle sona erdi. Heyetin Diyarbakır programı kapsamında surlar, Hevsel Bahçeleri, Ulu Cami ve kentin diğer kültürel duraklarında incelemeler yapacağı belirtildi. Gezi, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep merkezleriyle devam edecek.

TRABZON GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI ERSEN KÜÇÜK, DİYARBAKIR VALİSİ MURAT ZORLUOĞLU&#039;NA ÇEŞİTLİ...

TRABZON GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI ERSEN KÜÇÜK, DİYARBAKIR VALİSİ MURAT ZORLUOĞLU'NA ÇEŞİTLİ HEDİYELER TAKDİM ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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