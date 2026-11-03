Mahalleli davul ve klarnetle Mehmet Sarıkaya'ya geçmiş olsun dedi

Mahalle dayanışması davul ve klarnetle karşılandı

İzmir’in Bergama ilçesi Oruçlar Mahallesi'nde yaşayan ve mahalle halkı tarafından sevilen Mehmet Sarıkaya, bir süredir tedavi gördüğü Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'nden taburcu oldu.

Ziyaretin gelişimi:

Sarıkaya'nın evine döndüğünü duyan arkadaşları, davul ve klarnetçileri alarak sürpriz bir geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kapısının önünden davul ve klarnet sesini duyan Sarıkaya, beklenmedik sürpriz karşısında neye uğradığını şaşırdı ve dostlarının gelişi duygusal anlara sahne oldu.

Sarıkaya'nın duyguları:

Sarıkaya, ziyaret sonrası şunları söyledi: "Eve geldiğimi haber alan arkadaşlarım bana çok güzel bir sürpriz yaptılar. Davul ve klarnet eşliğinde evime geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Gerçekten de iyileşme sürecinde bu sürpriz bana ilaç geldi. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum".

BERGAMA İLÇESİNDE MAHALLE HALKI TARAFINDAN ÇOK SEVİLEN MEHMET SARIKAYA'NIN BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDEN TABURCU OLMASI ÜZERİNE SEVENLERİ, DAVUL, KLARNET ÇALARAK EVİNE SÜRPRİZ ZİYARETTE BULUNDULAR.