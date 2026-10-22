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Ticaret bakanı Bolat: güvenilir reklam ve adil rekabet önceliğimiz

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, TOBB’daki 29. Tüketici Ödülleri töreninde denetim sonuçlarını paylaştı; A Gazete ödüle layık görüldü.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:28

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EDİTÖR: Berk Doğan

Ticaret bakanı Bolat: güvenilir reklam ve adil rekabet önceliğimiz

29. geleneksel tüketici ödülleri TOBB’da gerçekleşti

29’uncu Geleneksel Tüketici Ödülleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) salonunda görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Törene Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın yanı sıra Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, İl Ticaret Müdürü İsmail Aslanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Bolat’ın değerlendirmeleri:

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, konuşmasında tüketici haklarının korunmasının kökünü ahilik kültürüne dayandırdı ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu bilinçli tüketim perspektifiyle ilişkilendirdi. Bolat, tüketimi korumaya yönelik denetim ve yaptırım uygulamalarının önemine vurgu yaparak, bu yıl Kurul tarafından yaklaşık 33 bin dosyanın karara bağlandığını; aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı 230 milyon lira üzerinde idari para cezası uygulandığını ve erişim engeli kararları alındığını söyledi.

Yürütülen çalışmalarla güvensiz ürün oranının 2011’deki yüzde 32 seviyesinden bugün yüzde 1 seviyesine gerilediğini belirten Bolat, bunun tarihi bir başarı olduğunu ifade etti. Ayrıca Haziran 2023'ten bu yana uygulanan idari para cezalarının toplamının 8,8 milyar lira olduğunu; hakem heyetlerinin bu yıl karara bağladığı uyuşmazlıkların toplam değerinin 13,8 milyar liraye ulaştığını, geçtiğimiz yılın ise 12,4 milyar lira olduğunu aktardı.

Ödüller ve kazanan temsilci:

Tören kapsamında çeşitli kategorilerde ödüller takdim edildi. A Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Çetinkaya, daha önce 2008, 2015 ve 2021 yıllarında da ödüle layık görülmüş bir isim olarak törende öne çıktı. Çetinkaya, törende 'Yazılı Basın Tüketici Ödülü'nü Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın elinden aldı. Aynı etkinlikte Çetinkaya ayrıca 'Tüketici Özel Ödülü'nün sahibi olarak anıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından geleneksel hale getirilen Tüketici Ödülleri, hem tüketici haklarının görünürlüğünü artırmayı hem de piyasada güvenilirlik, adil rekabet ve sağlıklı işleyiş ilkelerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

A GAZETE GENEL YAYIN YÖNETMENİ MEHMET ÇETİNKAYA, &#039;YAZILI BASIN TÜKETİCİ ÖDÜLÜ’NÜ TİCARET BAKANI...

A GAZETE GENEL YAYIN YÖNETMENİ MEHMET ÇETİNKAYA, 'YAZILI BASIN TÜKETİCİ ÖDÜLÜ’NÜ TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT’IN ELİNDEN ALDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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