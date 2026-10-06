denizli'de 2027 besilik sığır ithalatı başvuruları başladı

başvuru süreci ve takvim:

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) tarafından yayımlanan uygulama talimatı kapsamında 2027 yılı besilik sığır ithalatı için başvurular 5 Ekim 2026 tarihinde başladı. İthalat işlemlerinin yürütülmesi ve organizasyonu Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

Yetiştiriciler başvurularını işletmelerinin bağlı bulunduğu İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapacak. Başvuruların kabulü için son tarih 16 Ekim 2026 olarak belirlendi. Başvuruların yılda bir kez alınacağı belirtilirken, başvuru listeleri 19-22 Ekim 2026 tarihlerinde askıya çıkarılarak itirazların kabul edilmesine olanak sağlanacak. HAYGEM değerlendirmesinin ardından, izin verilen miktarları içeren nihai listelerin 30 Ekim 2026 tarihinde Bakanlık internet sitesinde yayımlanması planlanıyor.

kontenjan ve başvuru koşulları:

2027 yılı için ülke genelinde belirlenen toplam ithalat kontenjanı 480.000 baş olarak açıklanmıştır. Bu kontenjanın 380.000 başı kapasitesi 200 baş ve üzeri olan işletmelere, kalan 100.000 baş ise kapasitesi 200 başın altında olan işletmelere ayrıldı. Ancak kapasitesi 30 başın altında bulunan işletmelerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Başvuruda bulunacak gerçek veya tüzel kişilere ait işletmelerin, 25 Eylül 2025 tarihi ve öncesinde TÜRKVET sisteminde kendi adına kayıtlı olması gerekiyor. Ayrıca işletmede 25 Eylül 2025 ile 25 Eylül 2026 tarihleri arasında TÜRKVET’e kayıtlı büyükbaş hayvan hareketinin bulunması şartı getirildi. Kapasitesi 200 başın altında olan işletmelerin başvuru dilekçelerine TÜKETBİR üyelik belgesi veya koordinasyon belgesi eklemesi gerekiyor.

ithal edilen hayvanların işletmede tutulması ve kısıtlamalar:

İthal edilen besilik sığırların ülkeye giriş tarihinden itibaren en az 4 ay boyunca başvuru yapılan işletmede bulundurulması zorunlu olacak. Bu süre içinde hayvanların satışına, devrine veya başka işletmeye nakline izin verilmeyecek; ayrıca başvuru tarihinden sürecin tamamlanmasına kadar işletmelerin üçüncü kişilere satılması veya devredilmesi de yasaklandı.

Hayvanların kesimlerinin yalnızca Bakanlık tarafından onaylanmış kesimhane veya mezbahanelerde yapılması şart koşuldu. Yetiştiriciler başvuru dilekçesinde 1., 2., 3. veya 4. dağıtım dönemlerinden hangisini tercih ettiklerini belirtmek zorunda; başvuru sonrasında dönem değişikliği talepleri kabul edilmeyecek.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, başvuru dilekçesi ve teknik şartnameye ilişkin detaylı bilginin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınabileceğini duyurdu. Yetiştiricilerin belgelerindeki TÜRKVET kayıtları ve işletme kapasite bilgilerini önceden kontrol etmeleri öneriliyor.

2027 YILI BESİLİK SIĞIR İTHALATI BAŞVURULARI BAŞLADI: SON TARİH 16 EKİM