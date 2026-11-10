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Denizli’de Atatürk için 88. yıl anma töreni

Denizli’de 10 Kasım anma törenleri, Pamukkale Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı’nda protokolün çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile tamamlandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Denizli’de Atatürk için 88. yıl anma töreni

Denizli’de 10 Kasım anma töreni

Denizli’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü anma etkinlikleri, Pamukkale Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Protokolün katılımı:

Törene Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 11’inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Ertan Dabi ile birlikte Garnizon Komutanı Tuğgeneral Abdullah Karakoç, Denizli milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin akışı:

Tören, Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Abdullah Karakoç tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Etkinlik, katılımcıların saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK&#039;ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88. YIL DÖNÜMÜ CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA...

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88. YIL DÖNÜMÜ CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA DENİZLİ’DE DÜZENLENEN TÖREN, PROTOKOL ÜYELERİNİN ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNMASIYLA BAŞLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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