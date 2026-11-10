Geleceğin piyanistleri AKM'de dünya sahnesine hazırlanıyor

Uluslararası genç yetenekler İstanbul'da buluşuyor

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi tarafından düzenlenen 7. İstanbul Orchestra’Sion Uluslararası Piyano Yarışması, dünyanın farklı ülkelerinden gelen genç piyanistleri Türkiye’nin yetenekli genç müzisyenleriyle bir araya getiriyor. 2013'ten bu yana her iki yılda düzenlenen yarışma, genç sanatçıları uluslararası çevrelerle buluşturmak ve İstanbul'u klasik müziğin önemli merkezlerinden biri olarak konumlandırmak amacıyla öne çıkıyor.

Uluslararası bir platform:

Yarışma, yalnızca bir rekabet ortamı sunmuyor; aynı zamanda genç piyanistlerin sanatsal gelişimini destekleyen, kültürler arası müzikal bağlar kuran bir platform görevi görüyor. Sanat direktörlüğünü Jean-Yves Clément'in üstlendiği organizasyonda jüri kadrosu da dikkat çekiyor. Jüri üyeleri arasında Geoffroy Couteau, Gülsin Onay, Denis Pascal, Joseph Moog, Juliette Journaux ve Toros Can yer alıyor; bu isimler yarışmanın uluslararası saygınlığını pekiştiriyor.

Yapı ve final gecesi:

Yarışma dört tur halinde bir hafta sürecek. İlk üç tur Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi'nde gerçekleştirilecek; finalistler ise kapanışta büyük bir orkestra eşliğinde performans sergileyecek. Final gecesinde genç piyanistler, Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Orchestra’Sion ile sahne alacak ve performansların ardından ödül töreniyle kazananlar açıklanacak.

Bu yılın finali, sanatseverlere açık bir etkinlik olarak, kültür hayatının merkezlerinden biri olan mekânda gerçekleşecek. Final akşamı 15 Kasım saat 20.00'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek ve gece, geleceğin piyanistlerinin uluslararası arenaya adım atma fırsatı olarak değerlendirilecek.

Orchestra’Sion, hem Türkiye’nin genç yeteneklerinin görünürlüğünü artırmayı hem de uluslararası sanat çevreleriyle kalıcı bağlar oluşturmayı amaçlıyor. Bu bağlamda yarışma, dinleyicilere yeni isimleri erken dönemde izleme ve klasik müziğin geleceğine tanıklık etme imkânı sunuyor.

DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEN GENÇ PİYANİSTLERİ TÜRKİYE'NİN YETENEKLİ GENÇ MÜZİSYENLERİYLE BİR ARAYA GETİREN 7. İSTANBUL ORCHESTRA'SİON ULUSLARARASI PİYANO YARIŞMASI, İSTANBUL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE MÜZİKSEVERLERLE BULUŞUYOR.