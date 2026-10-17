Denizli'de bitki sağlığı seferberliği: üreticinin emeği ve ürün güvenliği ön planda

Toplantı değerlendirmesi:

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen 2026 Yılı Bitki Sağlığı Değerlendirme Toplantısı, il genelinde yürütülen uygulamaların değerlendirilmesine sahne oldu. Toplantıya İl Müdür Yardımcısı Saffet Üge başkanlık ederken, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Arzu Şengün ile ilçe müdürlüklerinde görev yapan teknik personel katıldı. Katılımcılar, saha deneyimleri ve tespitler üzerinden öncelikli risk alanlarını masaya yatırdı.

Saha çalışmaları ve öncelikler:

Gündemde; zirai mücadele uygulamaları, hastalık ve zararlılarla mücadele, tahmin ve erken uyarı sistemleri, Akdeniz meyve sineği ile mücadele, bitki karantinası ve sürvey çalışmaları ile B-Reçete uygulamalarının etkinliği yer aldı. Toplantıda, saha raporlarına dayalı olarak mücadele programlarının hedeflenmesi, izleme-raporlama süreçlerinin güçlendirilmesi ve erken uyarı mekanizmalarının yaygınlaştırılması önem kazandı.

Koordinasyon ve üretici bilgilendirmesi:

Katılımcılar, sahada karşılaşılan sorunların çözümünde entegre mücadele yaklaşımlarının benimsenmesi, bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımı ve denetimlerin sıklaştırılmasının gerekliliğini vurguladı. Ayrıca il genelindeki mücadele programlarının etkinliğinin artırılması için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve üreticilerin doğru zamanda bilgilendirilmesi ihtiyacı öne çıktı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, toplantı sonuçlarına ilişkin olarak hastalık ve zararlılarla mücadele çalışmalarının bilimsel ve çevreye duyarlı yöntemlerle sürdürüldüğünü; amaçlarının ise bitkisel üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticinin emeğini korumak ve tarımsal ürünlerin güvenilirliğini artırmak olduğunu bildirdi.

BİTKİ SAĞLIĞI İÇİN MÜCADELE