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Denizli'de kekik sektöründe kalite ve katma değere odaklı yol haritası

GEKA'nın Denizli Kekik Çalıştayı'nda üretimden ihracata değer zinciri ele alındı; kalite, coğrafi işaret ve katma değer odaklı eylem planı önerildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Denizli'de kekik sektöründe kalite ve katma değere odaklı yol haritası

çalıştayın amacı ve katılımcı profili:

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında düzenlenen Denizli Kekik Çalıştayı, kentteki kekik üretiminin tüm zincirine odaklandı. Organizasyona kamu kurumları, üniversite temsilcileri, kaymakamlar, belediye başkanları, üreticiler, ihracatçılar ve sivil toplum kuruluşları yoğun katılım sağladı.

Çalıştayın açılışında GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı kekiğin Denizli için tarımsal bir ürünün ötesinde stratejik bir alan olduğunu vurguladı. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim ile Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger de konuşmalarda kentin tarım ve ihracat potansiyelini ele aldı.

denizli'nin üretim ve ihracattaki konumu:

Toplantıda verilen verilere göre, 2025 yılında 16 bin tonu aşan üretimle Türkiye kekik üretiminin yaklaşık yüzde 86'sının Denizli tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Aynı dönemde Türkiye'nin kekik ihracatının yaklaşık 72,6 milyon dolar seviyesine ulaştığı ve Denizli'nin bu ihracatta merkezi bir rol üstlendiği kaydedildi.

Gülyağı, kentin dünya pazarındaki konumunu güçlendirmek için kalite standartlarının geliştirilmesi, coğrafi işaretin etkin kullanımı ve ihracat standartlarının tarladan başlayarak gözetilmesini gerekli gördüklerini söyledi. Ayrıca işlenmiş ürünlerin toplam satış içindeki payının artırılmasının, üreticinin değerden daha fazla pay almasını sağlayacağına dikkat çekildi.

tıbbi ve aromatik bitkilerde iş birliği ve eylem önerileri:

Vali Yavuz Selim Köşger, kekiğin geleneksel kullanımlarının yanı sıra tıbbi ve aromatik bitkiler alanındaki bilimsel araştırmaların önemine vurgu yaptı. Köşger, kekik, lavanta ve benzeri bitkilerde üniversite, kalkınma ajansı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sektör temsilcileri arasında kurulacak iş birliklerinin ürünlerin katma değerini artırabileceğini belirtti.

Çalıştay kapsamında GEKA ve Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sektörün mevcut durumu anlatıldı; ardından katılımcılar "Denizli Kekiğine Dair Sorun ve Çözüm Önerileri" ile "Sorunların Çözümüne Yönelik Öneri, Eylem ve Projeler" başlıklarında grup çalışmalarına katıldı. Bu oturumlarda kalite kontrol, coğrafi işaret uygulamaları, işlenmiş ürün teşvikleri ve tedarik zinciri yönetimi gibi somut eylem önerileri öne çıktı.

Grup çalışmalarının sonuçları sunularak değerlendirildi ve çalıştay, sektörün önceliklerini içeren ortak bir yol haritası oluşturma hedefiyle sona erdi. Etkinlikte Pamukkale Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, Baklan Kaymakamı Kezban Yerlikaya, Güney Kaymakamı Adem Can Okur, Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan ve Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın ile çok sayıda kamu ve sektör temsilcisi yer aldı.

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA) TARAFINDAN DÜZENLENEN DENİZLİ KEKİK ÇALIŞTAYI’NDA, TÜRKİYE KEKİK...

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA) TARAFINDAN DÜZENLENEN DENİZLİ KEKİK ÇALIŞTAYI’NDA, TÜRKİYE KEKİK ÜRETİMİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 86’SINI KARŞILAYAN DENİZLİ’DE SEKTÖRÜN MEVCUT DURUMU, İHRACAT POTANSİYELİ VE KATMA DEĞERLİ ÜRETİMİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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