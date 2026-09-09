Denizli'de kırtasiye denetimleri hız kazandı: fiyat ve güvenlik ön planda

Valilik koordinasyonunda yoğun denetim

Okul sezonunun başlamasına kısa bir süre kala, Denizli Valiliği koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kırtasiye ve okul ürünleri satış noktalarında denetimlerini artırdı. Amaç, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ürünlere ulaşmasını sağlarken velilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve haksız fiyat uygulamalarının önüne geçmek olarak açıklandı.

Denetimde öncelikler ve mevzuat:

Yürütülen kontrollerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında; ürünlerin tüketici sağlığı ve güvenliği açısından uygunluğu ile ekonomik çıkarları koruyacak uygulamalara uyum değerlendiriliyor. Ekipler, özellikle Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine odaklanarak raflarda fiyat etiketi bulunup bulunmadığını, etiketlerin okunabilir ve yanıltıcı bilgi içermediğini, ayrıca raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyumu tek tek kontrol ediyor.

Uygulama, tespit ve yaptırım süreçleri:

Denetimler sırasında işletme sahiplerine mevzuat hakkında bilgilendirme yapılıyor; tespit edilen aykırılıklar için gerekli tespit tutanakları düzenlenerek ilgili mevzuat çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanıyor. Denetimlerin yıl boyu süren piyasa gözetimi ve haksız fiyat artışı kontrollerine ek olarak Ağustos ayında yoğunlaştırıldığı bildirildi.

İl genelinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında yaklaşık 100 işletmede 5 bine yakın ürün incelenirken, tespit edilen uygunsuzluklar üzerine idari işlemler başlatıldı. Yetkililer, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Vatandaşların bildirim imkânları:

Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların karşılaştıkları aykırılıkları bildirebilecekleri kanallar açıkça belirtildi. Şikâyet ve bildirimler Alo 175 Tüketici Hattı, Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması (HFA) veya e-Devlet üzerinden Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğüne iletildiği takdirde ekiplerin en kısa sürede gerekli kontrolleri yapacağı ifade edildi.

Bu uygulama hem tüketiciyi koruma hem de perakende sektöründeki haksız uygulamaları caydırma amacı taşıyor. Yetkililer, velilere ve vatandaşlara şeffaf, güvenli ve ekonomik açıdan korunmuş bir alışveriş ortamı sağlanmasının öncelik olduğunu belirtti.

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASINA SAYILI GÜNLER KALA, ÖĞRENCİLERİMİZİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÜRÜNLERE ULAŞABİLMESİ, VELİLERİMİZİN EKONOMİK AÇIDAN KORUNMASI VE EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖNCESİNDE VATANDAŞLARIMIZIN MAĞDURİYET YAŞAMAMASI AMACIYLA KIRTASİYE VE OKUL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK DENETİMLER DENİZLİ GENELİNDE YOĞUN ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLÜYOR