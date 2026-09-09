Dolar 48,4734 +0,04%
Euro 56,4376 +0,19%
Bist 14.546,17 +0,98%
Altın Gram 6.928,89 +0,16%
EUR/USD 1,1637 +0,07%
Brent Petrol 99,78 +1,90%
--°

Denizli'de kırtasiye denetimleri hız kazandı: fiyat ve güvenlik ön planda

Denizli Valiliği koordinasyonunda 100 işletmede 5 bine yakın ürün denetleniyor; raf ve kasa fiyatları ile tüketici sağlığı kontrol ediliyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:19

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 11:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Denizli'de kırtasiye denetimleri hız kazandı: fiyat ve güvenlik ön planda

Valilik koordinasyonunda yoğun denetim

Okul sezonunun başlamasına kısa bir süre kala, Denizli Valiliği koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kırtasiye ve okul ürünleri satış noktalarında denetimlerini artırdı. Amaç, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ürünlere ulaşmasını sağlarken velilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve haksız fiyat uygulamalarının önüne geçmek olarak açıklandı.

Denetimde öncelikler ve mevzuat:

Yürütülen kontrollerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında; ürünlerin tüketici sağlığı ve güvenliği açısından uygunluğu ile ekonomik çıkarları koruyacak uygulamalara uyum değerlendiriliyor. Ekipler, özellikle Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine odaklanarak raflarda fiyat etiketi bulunup bulunmadığını, etiketlerin okunabilir ve yanıltıcı bilgi içermediğini, ayrıca raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyumu tek tek kontrol ediyor.

Uygulama, tespit ve yaptırım süreçleri:

Denetimler sırasında işletme sahiplerine mevzuat hakkında bilgilendirme yapılıyor; tespit edilen aykırılıklar için gerekli tespit tutanakları düzenlenerek ilgili mevzuat çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanıyor. Denetimlerin yıl boyu süren piyasa gözetimi ve haksız fiyat artışı kontrollerine ek olarak Ağustos ayında yoğunlaştırıldığı bildirildi.

İl genelinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında yaklaşık 100 işletmede 5 bine yakın ürün incelenirken, tespit edilen uygunsuzluklar üzerine idari işlemler başlatıldı. Yetkililer, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Vatandaşların bildirim imkânları:

Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların karşılaştıkları aykırılıkları bildirebilecekleri kanallar açıkça belirtildi. Şikâyet ve bildirimler Alo 175 Tüketici Hattı, Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması (HFA) veya e-Devlet üzerinden Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğüne iletildiği takdirde ekiplerin en kısa sürede gerekli kontrolleri yapacağı ifade edildi.

Bu uygulama hem tüketiciyi koruma hem de perakende sektöründeki haksız uygulamaları caydırma amacı taşıyor. Yetkililer, velilere ve vatandaşlara şeffaf, güvenli ve ekonomik açıdan korunmuş bir alışveriş ortamı sağlanmasının öncelik olduğunu belirtti.

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASINA SAYILI GÜNLER KALA, ÖĞRENCİLERİMİZİN SAĞLIKLI VE...

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASINA SAYILI GÜNLER KALA, ÖĞRENCİLERİMİZİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÜRÜNLERE ULAŞABİLMESİ, VELİLERİMİZİN EKONOMİK AÇIDAN KORUNMASI VE EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖNCESİNDE VATANDAŞLARIMIZIN MAĞDURİYET YAŞAMAMASI AMACIYLA KIRTASİYE VE OKUL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK DENETİMLER DENİZLİ GENELİNDE YOĞUN ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLÜYOR

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

vodafone mağaza ekipleri için 'teknoloji ve satış akademisi'ni başlattı
images

Muğla BİLSEM'de yeni dönem için hedefler netleşiyor
images

Merkezefendi sanat merkezinde ücretsiz enstrüman kurs kayıtları açıldı
images

Eski duvarlar yeni umutlara dönüştü: yükümlüler okulun yenilenmesine katkı sağla...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

9 eylül anısına kasapoğlu'ndan hürriyet mirasını koruma çağrısı

Erzincan'ın siyah incisi Cimin üzümünde hasat hareketliliği

Niğde'de eylül operasyonu sonuçlandı: üç tutuklama, bir hükümlü cezaevinde

Okul öncesinde beceri odaklı yaklaşım: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tanıtıldı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali