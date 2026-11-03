Denizli'de merkez fen laboratuvarı çağrısı: acil adım gerekiyor

Subaşıoğlu'ndan merkezi laboratuvar talebi:

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Eğitim-Bir-Sen Denizli 1 Nolu Şube 8. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, şehir merkezinde tüm öğrencilerin faydalanabileceği bir merkez fen laboratuvarı kurma çağrısında bulundu. Subaşıoğlu, konuşmasında Denizli'deki fen liselerinde tam donanımlı laboratuvar eksikliği bulunduğunu belirtti ve bu eksikliğin acilen giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Mevcut durumun değerlendirilmesi:

Başkan Subaşıoğlu, Denizli'deki fen liselerinin bugün için büyük oranda uygulamalı laboratuvar imkanından mahrum olduğunu söyledi. Subaşıoğlu, "Bu şehirde eğitimle ilgili yapılması gereken en önemli şeylerden birisi fizik, kimya, biyolojiyi barındıran bir fen laboratuvarının acilen şehrin göbeğinde, ücretsiz servisleriyle acilen yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu. Okulların mevcut yapısının, başarılı öğrencileri tıp fakültesine hazırlamak dışında beklentiyi karşılamadığını da sözlerine ekledi.

Geçmiş girişimler ve gözlemler:

Subaşıoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanlığı döneminde de benzer bir projeyi hayata geçirmenin hedeflendiğini, ancak o dönemde projenin tamamlanamadığını hatırlattı: "Merkezefendi Belediye Başkanlığımız döneminde yapmak isteyip fakat yapamadığımız en önemli projelerden bir tanesi de merkez laboratuvardı."

Ayrıca, Fen Bilimleri öğretmenleriyle kurulan ekibin İstanbul'da incelemeler yaptığını ve öne çıkan okulları ziyaret ettiklerini aktaran Subaşıoğlu, yapılan gezilerde deneylerin çoğunlukla öğrencilere dijital ortamda gösterildiğini gözlemlediklerini söyledi: "Fakat maalesef bütün deneylerin bize dijital olarak gösterildiğini gördük." Bu tespit, pratik ve uygulamalı imkanların önemine dikkat çekiyor.

Neden ortak bir laboratuvar gerekli?:

Subaşıoğlu'nun vurgusu, merkez laboratuvarının yalnızca üniversite hazırlığı odaklı değil, liselerin kendi eğitim misyonunu yerine getirmesi açısından hayati olduğuna yöneliktir. Ortak laboratuvarla öğrencilere gerçek deney yapma imkanı sunulacak, araç-gereç erişimi genişletilecek ve farklı okullardan gelen öğrenciler eşit koşullarda uygulama fırsatı bulacaktır. Başkan, projenin ücretsiz servis imkanlarıyla desteklenmesinin altını çizdi.

Konuşma, Denizli eğitiminde uygulamalı bilim eğitiminin güçlendirilmesine yönelik acil bir çağrı olarak değerlendirildi. Subaşıoğlu, bu tür bir merkezin kent genelinde fen eğitiminde nitelik artışı sağlayacağına dikkat çekti ve yetkililerden hızlı adım atılmasını istedi.

DENİZLİ EĞİTİMİ İÇİN KRİTİK BİR ÇAĞRIDA BULUNAN AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU, "ŞEHRİN GÖBEĞİNDE, ÖĞRENCİLERİMİZİN FAYDALANABİLECEĞİ ORTAK BİR FEN LABORATUVARI ŞART" DEDİ.